"Россия, забери меня, я прошу тебя": в полиции рассказали подробности задержания полуголого мужчины в Ирпене

В Ирпене Киевской области произошел конфликт жителей одного из многоквартирных домов с полураздетым мужчиной, который на улице громко звал на помощь россиян и пытался попасть в закрытый двор.

Свидетели происшествия сняли видео и опубликовали его в соцсетях. На ролике видно, как мужчина пытается перелезть через забор, а потом начинает кричать: "Россия, забери меня. Россия, я прошу тебя". После этого мужчина начинает требовать отдать ему золото и указывает пальцем на небо. Под роликом очевидцы написали, что мужчина бросался камнями по автомобилям, а само событие произошло, якобы, на улице Новооскольской.

В полиции Бучанского района Киевской области ТСН.ua рассказали подробности инцидента.

"На спецлинию 102 было сообщение о мужчине, который бросался на людей и вел себя неадекватно. Полицейские выехали на место происшествия. Выяснилось, что у человека имеет место психическое заболевание, было обострение. Полицейские сопроводили его в психиатрическое учреждение. Полиция зарегистрировала несколько обращений за повреждение автомобилей", — сообщила нам пресс-секретарь местной полиции Алина Подрейко.

Напомним, в Киеве 16-летние девушки избили одноклассницу прямо посреди улицы.

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