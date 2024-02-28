Россия захватила еще несколько населенных пунктов на востоке: эксперты о том, как и когда удастся остановить наступление

После захвата Авдеевки кафиры продолжают наступать на этом направлении. Вооруженным Силам Украины пришлось отойти от нескольких населенных пунктов, стремительно обостряется ситуация и на Бахмутском направлении.

Что говорят в командовании, что прогнозируют эксперты и когда Конгресс решит, помогать ли дальше Украине, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Отчет Генштаба

Ситуация на фронте стабильно тяжелая, каждый день украинские воины отбивают десятки атак на разных направлениях. Происходившее на фронте за последние сутки на утро 28 февраля доложили в Генштабе.

“За прошедшие сутки произошло 102 боевых столкновения. Всего враг нанес 8 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены и погибли среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры. В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тонечко, Первомайское и Невельское Донецкой области”.

Какие села потеряла Украина?

Кроме того, 27 февраля в командовании сообщили, что ВСУ пришлось отойти еще из двух небольших деревень на Авдеевском направлении. Речь идет о населенных пунктах Северное и Степное, за несколько дней до этого отошли и от Ласточкиного.

Штурмуют россияне и днем, и ночью. Россия, отметил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона, людей как не жалела, так и не жалеет, там пытаются брать численностью, несмотря на потери.

Лиховой объяснил, что уход — запланированный и более выгодный для наших военных.

Что говорят эксперты?

Об этом говорят и эксперты. Так, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан также отметил плановый уход и объяснил для чего это делается, и какую роль здесь играет география.

“Нам нужно приготовиться, что до конца марта россияне будут проводить непрерывные атаки. То есть они сразу из Авдеевки фактически применяют те же силы, резервы для того, чтобы продолжать атаковать наши позиции. "Сейчас самая удобная позиция — это Авдеевка. Надо признать, что именно Авдеевка находилась на возвышенности. И вот это географическое положение давало преимущество нам удерживать этот укрепленный район, и теперь это преимущество в географии принадлежит врагу. Надо это признать объективно. Но благодаря тому, что уменьшилась линия фронта и более равномерно распределены наши резервы, нам удается ее удерживать”.

Что будет дальше?

Между тем аналитики Института изучения войны отмечают, что кафиры могут захватить еще больше населенных пунктов непосредственно к западу и северо-западу от Авдеевки уже в ближайшие недели. Оттянуть этот процесс сейчас помогает даже природа. Речь идет об особенностях местности и водных объектах дальше к западу от города. В частности, водоем, протекающий между Бердичами-Семеновкой-Орловкой, может замедлить и без того относительно медленное движение. Этот сложный рельеф, вероятно, ограничит дальнейшие тактические достижения России и позволит ВСУ создать подготовленные оборонительные позиции. Специалисты считают, что это приведет к конечной кульминации нынешних наступательных усилий России в этом районе, по крайней мере, до тех пор, пока россияне не усилят свои атакующие элементы.

"Российские войска, вероятно, пытаются создать оперативно-маневрирующие силы для использования недавнего продвижения россиян на Авдеевском направлении".

Прямое включение журналистки с фронта

В этом направлении побывала и наша коллега, корреспондентка "Спецкора" Маргарита Потапова и непосредственно пообщалась с военными.

Что с оборонительными рубежами?

Но остается и открытым вопрос, связанный с рубежами обороны. Аналитики говорят, что по состоянию на 27 февраля Силы обороны Украины смогли стабилизировать свои рубежи обороны на линии Тоненько-Орловка-Бердичи. Впрочем, украинские военные наблюдатели характеризуют эти укрепления к западу от Авдеевки как «разочаровывающие» и «проблематические».

В свою очередь, российские милблогеры утверждали, что ВСУ трудно удерживать оборонные позиции непосредственно к западу от Авдеевки, и прогнозировали, что украинские силы сосредоточатся на линии обороны на западе, которые начали строить в ноябре 2023-го.

«Вероятно, российские войска продолжают попытки наступления, чтобы лишить украинские силы передышки, которая позволила бы Украине создать более целостную и труднопроницаемую линию обороны в непосредственной близости от Авдеевки. Захват Авдеевки позволил российским войскам надавить на позиции, которые занимали украинские войска, в течение более короткого периода, чем украинские позиции в Авдеевке или дальше на запад. Российские силы, по всей вероятности, сохраняют высокий оперативный темп, чтобы попытаться использовать эту тактическую возможность”.

Авдеевку держать было нереально

В то же время военные, непосредственно вернувшиеся из Авдеевского ада, говорят, удерживать город уже было просто нереально, даже при условии мощных оборонительных рубежей.

Военный эксперт Сергей Жданов отмечает, что так интенсивно наступать Россия будет, пока ВСУ не выбьют их основные силы.

Мы не до конца их еще выбили, поэтому они будут пытаться наступать. Я думаю, как сегодня. Они штурмуют два оперативных направления: Бахмутское и Авдеевское. Больше не могут овладеть одновременно. Они ведут штурмовые действия и атаки, но такое серьезное наступление происходит только на двух оперативных направлениях. Возможно, со временем они поменяют оперативные направления. Это может быть Купянский и Запорожский.

Что происходит на Бахмутском направлении?

Кроме того, ситуация уже начала обостряться на Бахмутском направлении. К утру 28 февраля стало известно, что русская армия пробудилась вблизи Бахмута. Аналитики института изучения войны ссылаясь на русские источники, заявляют, что русские войска вроде бы продвинулись на северную и юго-восточную окраинах Ивановского и двигаются в центр населенного пункта.

Между тем спикер украинской группировки войск "Хортица" капитан Илья Евлаш отметил, что кадыровские подразделения "Ахмат" наступают юго-западнее Бахмута в районе Клищиевки и Курдюмовки, пытаясь прорваться к Временному Яру, к западу от Бахмута. И украинские, и российские источники пишут, что сейчас на этом направлении продолжаются ожесточенные бои, а именно: северо-западнее Бахмута близ Богдановки; к западу от Бахмута возле Ивановского и юго-западнее Бахмута в районе Андреевки, Клещиевки, Курдюмовки. Туда тоже продолжают прибывать новейшие подразделения РФ, пишут в институте исследования войны.

“Подразделения российского 331-го гвардейского воздушно-десантного (ВДВ) полка (98-я дивизия ВДВ) продолжают действовать северо-западнее Бахмута между Богдановкой и Ивановским. Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что недавно на Бахмутском направлении прибыли подразделения 102-го мотострелкового полка (150-я мотострелковая дивизия 8-й общевойсковой армии (ОГА) Южного военного округа (ПВО) и продвинулись к северо-востоку от Ивановского).

Что говорит Зеленский?

Невооруженным глазом видно, что ситуация на фронте усложняется. О том, что в ближайшие месяцы в войне с Россией для Украины будут непростые, предупреждал и Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции 25 февраля. В марте-апреле, по его словам, на фронте будет период волн. Российская Федерация будет готовиться к контрнаступательным действиям, а мы к их бою.

Когда ждать помощи от США и вообще ли ждать?

Ну и ни для кого не секрет, что на фронте нехватка оружия — это одна из основных причин, почему мы теряем территории, которые признают и в США, и лично Джо Байден, но Конгресс продолжает тянуть с решением. Кстати, с 28 февраля Конгресс возвращается со своих каникул. Президент же Джо Байден накануне собрал лидеров Конгресса обсудить дальнейшую работу. В повестке дня два неотложных вопроса: голосование за государственный бюджет, чтобы Правительство не прекратило работу из-за отсутствия финансирования. И помощь партнерам. В частности, те же многострадальные 60 миллиардов для Украины. До чего договорились, рассказывала собственная корреспондентка ТСН в США Ольга Кошеленко.

Ситуация трудная, но не критическая

В то же время, военный эксперт Сергей Жданов отмечает, что ситуация с нехваткой оружия для Украины сегодня очень тяжелая, но не критическая.

“Вы же не забывайте, что президент – это политическая фигура. Мы с вами обстановку каждый день отслеживаем, и у нас есть несколько источников информации внутри страны. А президент ориентируется не только на нас с вами, но и на наших внешних партнеров. Поэтому для них, вероятнее всего, немного краски сгущают. Для того чтобы побуждать их к ускорению решения вопросов о предоставлении нам помощи. Вот в таком контексте – да. На сегодняшний день ситуация тяжелая, даже можно сказать очень тяжелая. Но она не критична”.

Чего не хватает украинским военным?

Накопленных боеприпасов украинской армии, по словам военного эксперта, должно хватить, чтобы дать отпор россиянам. Однако ситуация с техникой более сложная.

“Европа в марте дает нам 170 тысяч боеприпасов, это практически месячная норма. Сегодня появляется информация из разных источников, что до июня точно хватит собственных запасов накопившихся мы боеприпасов. Если они начнут поступать в марте-апреле месяце, это уже будет понемногу выравнивать ситуацию. Единственное, что с техникой здесь проблемы. Мы надеемся, что партнеры будут возобновлять помощь”.

Но опять же за неимением оружия Украина пока может защищаться, а вот о контрнаступлении говорить очень и очень рано.

“Этот вопрос нужно задавать в Брюсселе. В Вашингтоне, я думаю, уже не стоит его ставить. Я бы упомянул статью генерала Валерия Залужного. Он отчасти определил необходимое количество. Речь шла о 300 танках, 500 артиллерийских системах, около тысячи боевых бронированных машин. То есть нам нужно оружие. Даже сейчас, хорошо, депутаты отработают этот закон о мобилизации. Хотя я считаю, что он не нужен, нужно совершенствовать действующий, чтобы он работал лучше и быстрее. Хорошо, примут ли они новый закон, соберем мы 100 тысяч, и что мы будем с ними делать? Держать их на полигоне, пока не прилетит российская ракета? Нет оружия на них».

О "голых" бригадах

По его словам, формировать новую гвардию наступления будет возможно, когда Украине дадут оружие. Сейчас, как говорил президент Зеленский, несколько бригад остаются "голыми".

То есть мы их сформировали, личный состав набрали, а техника не пришла для этих бригад. Ни артиллерия, ни танки, ни боевые бронированные машины. Они не сидят на полигоне, сегодня эти бригады пойдут на восполнение потерь личного состава в другие бригады. Но для того, чтобы говорить о контрнаступлении, нам нужно вооружение. Личный состав мы более-менее можем найти. А вооружения, к сожалению, у нас таких возможностей нет. Пока это вопрос повестки дня, но когда он будет решен — сказать очень-очень трудно. Даже в Евросоюзе нет единого понимания, сколько, когда и какое оружие нам дать”.

Поэтому в первую очередь мы должны рассчитывать только сами на себя. Не забывайте поддерживать Вооруженные Силы, ваш ежедневный донат может уберечь жизнь нашего защитника на фронте.

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