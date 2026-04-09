Россия задумала открыть новый фронт в Украине: Жданов раскрыл план Путина и предупредил об опасности на Пасху

Заместитель руководителя Офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса заявил о новых планах России — создании так называемой буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. По его словам, Кремль может рассматривать это направление как потенциальное для расширения военных действий.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, зачем России нужен новый фронт в Украине, есть ли у нее ресурсы для такой операции и чего ждать украинцам на Пасху — есть ли признаки подготовки массированного ракетного или дронового удара.

Действительно ли Россия готовит новый фронт со стороны Приднестровья

По словам Павла Палисы, у сил РФ также остается в планах создания буферной зоны в Харьковской, Сумской и Черниговской областях

«У них в планах даже появился пункт создания буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Это впервые зафиксированы у них планы такого характера. Откровенно говорю, что паниковать здесь не стоит, потому что сейчас я не вижу у них сил для реализации всех этих намерений», — заявил Павел Палиса в интервью РБК-Украина.

Олег Жданов соглашается с тем, что заявления о создании буферной зоны в Винницкой области являются элементом информационно-психологической операции (ИПСО) России.

По его словам, появление соответствующей карты и обсуждение этой темы в публичном пространстве уже выполняют задачи Кремля — создать напряжение и страх среди населения.

«Нет, это классическая ИПСО со стороны Российской Федерации. Но, как видите, и вся пресса на ушах, и мы с вами обсуждаем эту ситуацию», — сказал Олег Жданов.

Он отметил, что реальная военная ситуация существенно отличается от информационного фона.

«Хотя само реальное состояние выглядит совсем другим. Почему? Потому что у Российской Федерации нет сил и средств для такой операции», — пояснил Олег Жданов.

Военный эксперт добавил, что идея создания буферной зоны вдоль границы не нова. По его словам, глава РФ Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости создания таких зон, однако вариант с Приднестровьем стал предметом активного обсуждения только сейчас.

Сколько войск Россия имеет в Приднестровье

По словам эксперта, российская группировка в Приднестровье ограничена и не способна к масштабным наступательным действиям.

«Группировка российских войск на территории Приднестровья насчитывает около трех тысяч военнослужащих. Это вообще», — рассказал Олег Жданов.

Он уточнил, что значительная часть этих военных — местные жители, подписавшие контракт.

«Большая часть этих военнослужащих — это уже местные жители, потому что было затруднено передвижение личного состава для проведения ротации», — отметил Олег Жданов.

Военный эксперт объяснил, что реальных боевых подразделений там гораздо меньше.

«Из боевых там где-то примерно несколько батальонов. До двух тысяч — это боевые подразделения. Есть у них запасы боеприпасов, но у них очень мало техники и вооружения, в том числе и артиллерии», — добавил Олег Жданов.

Он подчеркнул, что с военной точки зрения реализация такого плана возможна только при одном сценарии — морской десантной операции.

«На сегодняшний день, с точки зрения военной, единственный способ реализовать эту операцию — это взорвать десант в Одессе, в Заливе. Другого пути нет», — объяснил Олег Жданов.

Впрочем, по его словам, прорыв сухопутным путем через территорию Украины очень маловероятен из-за нехватки ресурсов.

«У россиян сегодня уже нет сил и средств, чтобы делать прорывы в нашей обороне на основной линии фронта», — говорит Олег Жданов.

Он также напомнил о потерях России в Черном море.

«Наше Главное управление разведки вчера потопило последний крупный десантный корабль, находившийся в акватории, временно приписанный Черноморскому флоту России. Так на чем они будут десант морской высаживать? На шлюпках», — сказал Олег Жданов.

Готовит ли Россия массированный удар на Пасху

По словам Олега Жданова, прогнозировать действия России сложно, однако определенные признаки накопления ракет могут быть.

«Скажу так, что определенное количество ракет может быть накоплено, может быть несколько десятков по разным категориям ракет», — говорит военный эксперт.

В то же время он обратил внимание, что баллистические ракеты в последнее время используются ограниченно.

«Те же баллистические „Искандеры“ они в последнее время используют очень-очень ограниченно», — говорит Олег Жданов.

Он предполагает, что это может быть связано с проблемами в производстве:

«Они так и не сделали 100% импортозамещения, поэтому зависимы от внешних поставок. Ну, а санкции, как бы россияне там ни „пыжились“, но все же действуют», — подчеркнул Олег Жданов.

Он также отметил, что Россия вынуждена использовать сложные схемы для закупки компонентов.

Массированный удар: сколько дронов может использовать Россия

По словам Олега Жданова, ежедневные атаки дронов уже стали привычными, но Россия может накапливать гораздо большие объемы.

«Сотня дронов на сегодняшний день, до 200 дронов мы получаем почти каждые сутки», — говорит Олег Жданов.

В то же время, по его словам, возможен и более масштабный удар.

«Если речь будет идти о 3–4 или 5 сотнях дронов, они могут по дронам такой удар нанести», — объяснил Олег Жданов.

Эксперт предполагает, что у России могут быть значительные резервы беспилотников.

«А судя по статистике, я думаю, что там как минимум под тысячу дронов есть в запасах россиян», — добавил Олег Жданов.

Чего ждать украинцам на Пасху

Он подчеркнул, что полностью исключать атаки на Пасху нельзя.

«В 2023 году россияне обстреляли нас на Пасху. А вот в 2024-25-м, слава Богу, была более-менее тишина», — напомнил Олег Жданов.

В то же время, он отметил, что пока не наблюдается массированных групповых ударов.

«Вот видите, сегодня утром уже баллистика улетела. Но опять-таки она летит сегодня по одной, по две ракеты. Групповых ударов, там по 5–10 ракет, как это было даже в марте, пока мы не наблюдаем», — объяснил военный эксперт.

Эксперт подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент.

«Возможно, накапливают. Так что нам просто нужно быть готовым к любому сюрпризу», — говорит Олег Жданов.