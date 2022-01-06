Россия захватывает Казахстан: Путин радикализировал протесты или просто воспользовался ситуацией?

В Госдуме окрестили протесты "попыткой устроить очередную цветную революцию" и даже призвали присоединить Казахстан к России.

Российская интервенция в Казахстан, хоть и под флагом ОДКБ, состоялась. К вечеру, 6 января, первые подразделения российских "миротворцев" 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ, а также Ивановского и Ульяновского соединений прибыли в страну. Интересно, что они участвовали в оккупации Крыма и войне на Донбассе против украинских ВС.

Беларусь также отправила в Казахстан своих военных 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил спецопераций. "Миротворцев" также отправят Армения и Таджикистан. А вот военнослужащие Кыргызстана не поедут – парламент страны не смог собрать кворум для принятия решения.

Несмотря на то, что действия ОДКБ противозаконны, потому что иностранные войска заходят в Казахстан для подавления внутренних протестов, мир как воды в рот набрал. Как было и с Беларусью, которую после сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года, Путин уже захватил. Но в случае с Казахстаном возникает вопрос: протест с самого начала был подогрет и радикализирован Россией, или она просто воспользовалась ситуацией?

ТСН.ua собрал все версии причастности России к кровавым событиям в Казахстане.

История протеста

Будет ошибкой считать, что протесты в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ на заправках изначально инспирированы Москвой. Стоит лишь вспомнить декабрьские восстания 1986 года в Алматы, когда город был столицей Казахской ССР, ставшие первыми в СССР массовыми митингами, где звучали антисоветские и националистические лозунги. Тогда советские власти тоже глушили телефонную связь, были погибшие и много раненых.

Затем был декабрь 2011 года и закончившиеся трагически протесты нефтяников в Жанаозене: погибли 16 человек, около 100 пострадали. Но местные жители и правозащитники говорили, что число погибших было в несколько раз больше. Тогда правоохранители просто открыли огонь на поражение по митингующим и случайным людям. За этим последовал 2016 год и земельные протесты в городе Атырау против новых поправок в земельный кодекс. Сначала власти пытались найти диалог с улицей, но затем пошли на жесткое подавление протестов.

Через шесть лет Казахстан вспыхнул снова. Символично, что протест начался с городов Жанаозен и Атырау. Только на этот раз это были самые большие митинги за всю историю. На улицы и площади страны во всех крупных городах вышли десятки тысяч человек. И, к сожалению, эти протесты стали самыми кровавыми. По информации МВД Казахстана, за пять дней беспорядков 18 силовиков погибли, еще 748 получили ранения.

Задержано около 2300 человек. Относительно количества погибших и раненых со стороны протестующих пока точной цифры нет. Неофициальный счет идет на сотни. Ранее сообщалось о десятках погибших только в Алматы – городе, который фактически стал эпицентром противостояния. К вечеру четверга, 6 января, в ходе контртеррористической операции провластные силовики взяли под контроль все государственные органы города и президентскую резиденцию. Площадь республики Алматы, где несколько часов не утихала канонада выстрелов, уже зачистили. В МВД предупредили: тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение.

"Путин приди"

Российская пропаганда убеждает, что их военные не участвуют в подавлении протестов, а лишь обеспечивают охрану админзданий, ну и, конечно, космодрома Байконур. То есть, казахские силовики самостоятельно зачищают города с молниеносной скоростью? Что-то здесь не сходится.

Еще в среду, 5 января, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев удовлетворял ультиматумы протестующих и не мог ничего сделать. А уже после обращения в ОДКБ за помощью казахские силовики открыли огонь на поражение, а в Актау люди вообще заявили об успешном завершении протестов. Город Алматы как-будто показательно стал единственным в стране центром мародерства и хаоса в результате протестов.

При чем здесь Россия?

Во-первых, следует отметить, что в информационное сопровождение событий в Казахстане российская пропаганда включилась 4 января. То есть, только на третий день протестов. Но решение по отправке своих войск в Казахстан приняла мгновенно, даже пренебрегнув конституционной нормой об обязательности его утверждения Советом Федерации. Напомним, что в 2014 году Совет Федерации собирался и давал разрешение на введение войск в Украину.

Приглашая российские войска под флагом ОДКБ, Касим-Жомарт Токаев действовал как Янукович образца 2013 года, называя события в Казахстане "актом внешней агрессии". Москва подыграла. Вице-спикер Совета Федерации Константин Касачев заявил, что среди протестующих есть боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в частности из Афганистана, намекая, что оттуда ушли США, создав таким образом центр опасности.

Во-вторых, у этого протеста нет лидера и конструктивного центра. События в Казахстане очень напоминают движение желтых жилетов во Франции в 2018 году. Там также не было лидера, участники крушили офисы и магазины, мародерили и вышли на улицы из-за повышения цен на топливо. В СМИ не раз появлялись сообщения о возможной причастности России к желтым жилетам. Журналистам даже удалось подтвердить, что в рядах охраны движения находились французы, воевавшие на стороне боевиков "ЛНР"/"ДНР".

В-третьих, даже если Россия и причастна к протестам в Казахстане, то позиция ее рупоров между собой несколько расходится. МИД РФ рассматривает события в Казахстане как "инспирированную извне попытку" насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства. А вот депутаты Госдумы окрестили протесты "попыткой устроить очередную цветную революцию" (термин придуман Кремлем для объяснения событий в Украине и Грузии), и даже призвали присоединить Казахстан к России.

В-четвертых, неоднократно за эти несколько дней среди экспертов появлялась гипотеза, что это игра Токаева-Путина, на стороне которых часть казахских элит, по устранению Назарбаева от власти. ТСН.ua писал, хоть первый президент Казахстана, правивший страной 30 лет, весной 2019 года и ушел в отставку, назначив своего преемника Токаева, который потом "победил" на выборах, семья Назарбаева продолжает контролировать все финансовые потоки в стране.

Даже если предположить, что сговор с Путиным имел место, зачем Токаеву устранять первого президента от власти таким кровавым путем? Тем более, Назарбаев сложил полномочия главы Совбеза еще 5 января. Очевидно, что обращение к ОДКБ за помощью – это ничто иное, как потеря доверия Токаева к своим силовикам, которые в некоторых городах начали переходить на сторону народа.

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В-пятых, по интернету и соцсетям гуляла еще одна гипотеза. Мол, Москва просто проспала протесты в Казахстане, к которым, возможно, приложил руку Запад, чтобы отвлечь Россию от Украины. Но это очень конспирологическая теория на уровне с возможной причастностью Китая.

А вот реакция Турции, вернее близкой к турецкому правительству газеты Akit, очень показательна. Турецкая пресса молчала все эти пять дней, практически не освещая события в Казахстане. И тут в газете Akit выходит статья о відвинутых Токаеву российских требованиях: признание оккупации Крыма, возвращение русскому языку статуса второго официального, размещение на территории страны российских военных баз и предоставление автономии для русского населения Казахстана.

В-шестых, был или нет российский след в протестах в Казахстане, сейчас войска Москвы уже там, как, наверное, и спецслужбы. Наивно предполагать, что они не возьмут ситуацию под контроль, как в Беларуси. Но у Казахстана есть одно важное преимущество, в отличие от Беларуси, – общая граница с Китаем. А это накануне переговоров между США и РФ в Женеве 10 января по "стратегической стабильности" (а на самом деле имперским "хотелкам" Путина о невступлении Украины в НАТО) весомое преимущество в пользу России. За единственным исключением - если Москва не увязнет в Казахстане. Тогда у Украины появится маленькое окно возможностей.