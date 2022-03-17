"Россия заплатит высокую цену": временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин о войне

Политик делится своим взглядом на то, что происходит сейчас в Украине, в коротком интервью журналистке ТСН Яне Слесарчук.

Госпожа посол, спасибо за то, что нашли время поделиться своим взглядом на происходящее в Украине в противодействии российской агрессии. Позвольте начать с очень важного сейчас вопроса. Буквально через несколько часов наш президент Зеленский будет выступать перед членами конгресса США. Не секрет, что он будет призывать предоставить Украине больше оружия. По вашему мнению, есть ли шансы, что в ближайшие дни в Украину попадут истребители МиГ советского производства и ЗРК С-300?

Я прежде всего отмечу, что мы в течение недель, а точнее месяцев, поставляли оборонное оружие Украине в ответ на российскую агрессию и будем продолжать это делать. Различные системы, которые мы поставляем, зависят от многих факторов. Конгресс США и наш президент только что приняли решение о помощи на 3,6 миллиарда долларов помощи по безопасности Украине, три миллиарда из них отдельно касающиеся оборонных поставок Украине. Добавлю также, что украинцы очень умело оттесняют российские войска, работают с нашим оружием. Вы лучше меня знаете, что украинская армия очень хорошо отражает российские нападения и очень хорошо себя показала против российских самолетов, вертолетов, танков и другого оборудования. Кое-что из этого происходит именно благодаря тому оружию, которое мы передали, в частности, противотанковому и противовоздушному оружию.

Госпожа посол, на следующей неделе Байден путешествует в Европу, на саммит НАТО. Зачем нужна именно личная встреча с союзниками, почему ее не проводят виртуально?

Я думаю, вы знаете, что за последний месяц мы пытались сделать все для того, чтобы наши союзники максимально объединились, выработали общий и одинаковый подход, и эти усилия себя оправдали в том смысле, что когда Россия действительно пошла в наступление на Украину, мы были действительно едины в том, что касается санкций и предоставления Украине материальной помощи – и гуманитарной, и военной. По крайней мере, частично так произошло благодаря четкой дипломатии президента Байдена. Относительно встречи – многое действительно получается делать виртуально, но нет настоящей замены для живых переговоров и дипломатии, именно для этого президент Байден поедет в Европу, чтобы поддерживать максимально тесные связи с нашими союзниками по НАТО и европейскими партнерами, чтобы убедиться, что мы остаемся едины в поддержке и осуждении России.

В последние дни Соединенные Штаты, Британия неоднократно повторяли о возможности применения Россией химического оружия. Насколько большой вы сейчас видите эту возможность и что будете делать в случае, если Россия действительно решится на использование химического или любого другого неконвенционального оружия?

Конечно, мы очень внимательно за этим следим. Нас очень беспокоит любое российское предположение, что они могут применить химическое оружие, и в случае, если это произойдет, мы заранее заявляем: применение химического оружия — нарушение Женевской конвенции, это военное преступление. Поэтому Россия, безусловно, заплатит высокую цену за использование запрещенного оружия.

Прямо сейчас между Украиной и Россией идут переговоры, и с российской стороны появляются информационные вбросы, будто Украина готова стать нейтральной демилитаризованной страной. По вашему мнению, госпожа посол, возможно ли вообще на этом этапе войны добиться хорошего мирного соглашения между Украиной и Россией?

Во-первых, любое мирное соглашение не может быть настоящим до тех пор, пока Россия не прекратит огонь, не прекратит убивать гражданских, нападать на города и разрушать их. Это важный первый шаг в любом соглашении. Во-вторых, мы, конечно, оставляем весь переговорный процесс украинскому президенту и Верховной Раде. Мы не собираемся принуждать Украину идти на какие-либо уступки, мы не собираемся любым способом давить на Украину. Исключительно от украинцев зависит решение, что включать в переговорный процес, и как вести этот процесс с россиянами. Но если нужна наша помощь с чем-либо в этом процессе — конечно, мы ее предоставим.

США четко дали понять, что любому государству, планирующему компенсировать потери для России, следует серьезно подумать. Кроме Китая, помним еще Израиль и Турцию, которые не согласились наложить санкции на Кремль. Ожидаете ли вы от них дружеских услуг в сторону России – прежде всего, экономического арактера?

Мы четко дали понять всем странам, что поддержка России, помощь избежать санкций – неприемлема. Существуют механизмы, благодаря которым мы будем этому противостоять. Я не стану вдаваться сейчас в детали, потому что эти разговоры сейчас продолжаются, они не публичны, но я бы сказала, что Соединенные Штаты очень тщательно следят за этим.

А что касается Китая, насколько вы уверены, что он начнет помогать России, ведь распространенную западной прессой информацию, будто бы Пекин договорился с Москвой ее поддержать, в Китае опровергают, а проверить это сейчас трудно?

Мы все знаем, что Китай не придерживается общего курса и до сих пор не осуждал Россию. Мы настаиваем, что ни одна страна не должна оказывать России никакую помощь, не должна помогать России бороться с введенными против нее санкциями. Мы надеемся, что все будут говорить и будут действовать так, чтобы было очевидно: Россия - агрессор, и она столкнется с неизбежными последствиями своей агрессии. Мы прямо говорим об этом с Китаем. Не стану вдаваться в подробности того, о чем говорят за закрытыми дверями, но свою позицию мы очень четко доносим до Китая.

Глава американского посольства в Украине о помощи США

Российские либералы сейчас много говорят о том, что санкции не столько вредят олигархам, сколько обычным людям, некоторые из которых выходят на протесты и не поддерживают Путина. Какая у Соединенных Штатов позиция по этому поводу?

Это неправда, что мы не вредим олигархам, мы блокируем их счета, мы и наши европейские партнеры – ведь у многих российских олигархов собственность именно в Европе, а не в Америке. Кроме того, мы налагаем санкции на самого Путина. Это очень необычный шаг. Под санкциями находятся считанные мировые лидеры – сирийский глава, глава Северной Кореи, лидер Беларуси. Поэтому сейчас Путин оказался в компании с худшими странами мира и боюсь, он останется там, пока полностью не прекратит позорную агрессию против Украины. Конечно, наши санкции не нацелены на российский народ. Любой вторичный эффект от санкций на россиян… в нем виновен Путин и только он. Извините, но именно он ответственен за ситуацию, в которой сейчас находятся россияне. Это он создал ситуацию, сделавшую из России мировую парию. Так что единственный способ как-то исправить положение – это не поддерживать Путина.

И наконец, поскольку время у нас заканчивается: вот как вы думаете, ваши оценки – когда американское посольство сможет вернуться в Киев?

Мы очень хотим вернуться так быстро, как это возможно. Я ежедневно мечтаю, что именно я вернусь в Киев и снова открою посольство, а это значит, что это должно произойти скоро. Мы очень, очень надеемся, как только ситуация с безопасностью нам это позволит — мы вернемся. Мы ничего не хотим так, как снова вернуться в Киев, работать в посольстве и всеми возможными способами помочь украинцам – уже из Украины.

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