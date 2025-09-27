Россия запускает "Шахеды" в Европу: Жданов назвал неожиданную цель Путина

Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН

Единичные полеты российских дронов над европейскими странами не изменят тактику ударов по Украине — это параллельный, в основном политический процесс.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

«Это параллельный процесс. Здесь я бы не связывал. Здесь не столько военный, сколько политический процесс. Смотрите, что делает Путин. Он подогревает противоречия внутри самого НАТО. Вы видите, что там происходит? Одни говорят сбивать, другие говорят не сбивать. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорит, что будем смотреть и думать, пока они летают, сбивать или не сбивать. А Польша вообще сегодня восстановила политическое движение законопроекта, которое позволило бы польскому войску сбивать российские дроны и ракеты сразу при входе в воздушное пространство Польши, а еще и на территории Украины. Без согласования с НАТО и ЕС. Я вам скажу, что это фактически конец НАТО», — говорит Олег Жданов.

По его словам, цель Кремля — посеять раздор внутри Европы и НАТО, заставив их сомневаться в единстве и реакции.

«А потом разделяй и властвуй. Затем по одному он постарается их „душить“. Если они не оправятся и не начнут сплачиваться против Российской Федерации. На удары по Украине это никак не отразится. НАТО — это уже геополитика. Это уже процессы континентального и мирового масштаба. А война с нами — это само собой. Это за существование самой империи», — считает Олег Жданов.

Эксперт добавляет, что Кремль пытается ослабить поддержку Украины, чтобы оставить ее без западной помощи, ведь украинская оборона в значительной степени держится на поставках вооружений и боеприпасов от партнеров:

«Ему нужно разъединить наших партнеров и оставить нас без помощи. Он понимает, что мы сражаемся „с колес“. И воюем в основном за счет западной помощи. Несмотря на то, что мы 40% потребности вооружения и боеприпасов производим самостоятельно, но мы производим за деньги наших партнеров, они же инвестируют и выкупают у нашего ВПК оружие и боеприпасы для Сил обороны Украины. Поэтому Путин идет по своему пути, настойчиво пытаясь выиграть эту войну».