Россия запустила огненные "ковры" по Украине: эксперт предупредил о новой угрозе от Путина

Впервые с начала полномасштабного вторжения российская армия настолько массированно обстреляла дронами Кропивницкой Кировоградской области, что от взрывной волны в городе переворачивались даже внедорожники и вылетали двери в подъездах домов. По словам очевидцев, атака продолжалась несколько часов, а интервал между взрывами составлял около 5-7 минут.

В этот раз по Кропивницкому Россия использовала так называемую "ковровую" бомбардировку. По предварительным данным местных властей, в результате атаки в восстановлении нуждаются 20 частных домов и 80 квартир.

По состоянию на вечер среди почти полутора десятка пострадавших 10 были госпитализированы, в том числе 4 ребенка.

Местные жители в комментарии для ТСН.ua рассказали, что ночью в городе был слышен гул, после чего Кропивницкий содрогался от взрывов, а взрывная волна частично достигала даже противоположного конца города.

Последствия обстрела Кропивницкого в ночь на 20 марта. Фото: ГСЧС Кировоградщины

"Это была первая такая массированная атака, более 30 взрывов. Все началось вечером и длилось примерно до двух часов ночи. Пострадала моя коллега, у нее контузия, ее муж тоже в больнице. Из-под завалов эту женщину доставал сосед. Ее семья осталась без жилья. В их многоквартирный дом попал дрон. Ночью было очень громко и страшно, гудело по всему городу, были вспышки. Слышно было даже на другом конце города. Кроме этого, ночью люди в соцсетях жаловались, что якобы укрытия были закрыты и спрашивали о том, куда бежать. Я не пользовалась укрытием, потому как живу в частном секторе", — рассказала в комментарии для ТСН.ua местная жительница Ирина Давыдова.

Еще одна жительница Кропивницкого Ирина Нестеренко нам рассказала, что такого массированного налета вражеских дронов город еще не видел.

"Такой атаки еще не было. Мы слышали около 30 взрывов. Я хоть и живу подальше от места взрывов, но окна дребезжали. У нас укрытия в школе и гимназии открыли, но я видела, что люди из других районов писали о закрытых", — говорит пани Ирина.

Произошла "ковровая" бомбардировка

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев эту атаку трактует как "ковровую" бомбардировку.

"Врагу абсолютно безразличны потери среди населения Украины. Вероятно, что он искал какую-то важную для себя цель. То, что пострадали многие местные жители, свидетельствует о военном преступлении. Последствием стали травмы и ранения среди гражданского населения, разрушение жилищного сектора, который никакого отношения к оборонному сектору не имеет", — говорит Селезнев.

И подчеркивает: "Это серьезный намек на то, что Путин, декларируя готовность к выходу на определенные переговорные треки, продолжает свою агрессию, воюя в первую очередь с гражданским населением Украины. Почему враг использует большое количество дронов? Чтобы гарантированно продавить нашу систему ПВО — это устоявшаяся российская тактика. Несколько единиц мобильные огневые группы способны уничтожить, но если происходит массированная атака, то уничтожить воздушные цели тяжело. Вспомним атаку на Трипольскую электростанцию. Первые несколько ракет мы уничтожили, а во время другой волны были разрушения".

Ранее сообщалось о том, что произошла беспрецедентная атака на Кропивницкий.

Читайте также: