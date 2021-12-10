Россия заверила США, что она не собирается продолжать эскалацию по отношению к Украине — Зеленский

Россия заверила США, что она не собирается продолжать эскалацию по отношению к Украине — Зеленский

Президент считает это "не конечным, но очень важным результатом".

Во время разговора Путин заверил Байдена, что Россия не будет усиливать эскалацию по отношению к Украине. Слова Путина Байден рассказал Зеленскому, а президент Украины рассказал телеканалу "1+1" в эксклюзивном интервью.

"Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию по отношению к территориям нашего независимого государства. Мне кажется, что сегодня пусть небольшой и не конечный, но очень важный результат", — сказал глава государства.

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Напомним, накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который длился около полутора часов. Ключевым был вопрос безопасности в оборонно-военной и энергетической сферах.

После разговора в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" руководство Офиса президента рассказало первые подробности разговора Байдена с Зеленским. ТСН.ua собрал главное о разговоре двух президентов.

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