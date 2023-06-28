Россиянам не дают покоя экзамены по знанию латышского, из-за которых их могут депортировать из страны.

Жалуются, что надо учить новый язык и распространяют пропаганду об умерших из-за экзамена бабушек. В этом году Латвия заставит россиян в возрасте от 17 до 74 лет сдать тест на знание латышского. Иначе – могут депортировать из страны. Такое решение вызвало бурную реакцию в Кремле, но в Латвии после полномасштабного вторжения России в Украину считают это справедливой защитой национальной безопасности, говорится в ТСН.

Владельцы российских паспортов, желающих сохранить виды на жительство, должны доказать, что знают государственный язык. В стране с такими видами – несколько десятков тысяч человек. Это преимущественно те, кто десятилетиями жили и работали в Латвии, пользовались благами европейской страны, но так и не приложили усилия, чтобы интегрироваться в местный социум. Кто-то не менял российский паспорт, чтобы беспрепятственно ездить в Россию и Белоруссию к родственникам, а кому-то — из соображений, что на родине на 7 лет раньше можно уйти и получать пенсию.

Латвийский журналист Имантс Лиепинш рассказывает, что долгое время в стране к таким людям относились либерально и не требовали знания языка, но все изменила война в Украине. Во время комментария ТСН Имантс и сам предпочитает украинский — изучил его во время частых визитов. “К сожалению, есть свои проценты путинистов в Латвии, они сейчас скажем так, граждане России, которые не хотят учить латышский язык. Реальный шанс у граждан России, которые говорят, что не хотят учить язык, здесь будет ситуация – чемодан, вокзал, Россия”, – говорит журналист.

Атмосфера на занятиях по латвийски напоминает начальную школу. Россиянки сидят за партами, внимательно слушают учителя и учат слова по-латышски за рисунками. Но даже на уроках не скрывают свое возмущение тем, что должны учить язык. “Ну, во-первых, это было неожиданностью, а во-вторых, ну, из-за языка выдворять из страны, я думаю, что это неправильно. Просто люди работали в русских коллективах, не нужен был латвийский язык. Сейчас они вышли на пенсию, ну, и ходят за покупками в магазин и так далее, на базар, но они говорят по-русски”, — говорит Валентина.

«Это неправда, что мы дали только 1 год, чтобы выучить латышский язык, мы дали 50 лет, чтобы он пользовался латышским государственным языком. Это проблема тех людей, это не наша проблема”, — говорят местные.

Новость о необходимости сдавать языковые экзамены в Латвии изрядно возмутила и Кремль. Выразить протест из-за дипломатов россияне не смогли, потому что с начала этого года их штат сокращен, а посол депортирован из страны. За дело взялись пропагандисты. По телевидению и в СМИ начали придумывать фейки о мертвых в очередях на экзамен бабушек и кричать о русофобии.

Имантс говорит, что тест на язык на самом деле не настолько тяжел, как его демонизирует российская пропаганда. Его слова подтверждает и глава национального образовательного центра – это как школьный 3 класс. «Итак, это очень простой разговор, примерно вроде «Я хотел бы поужинать, и я хотел бы выбрать рыбу, а не мясо», или «Меня зовут Лиен, и я хотела бы поехать в Лондон». Это касается повседневной жизни, это о вашей деятельности и вашем распорядке дня», — объясняет Лиене Вороненко.

Для того, чтобы изучить простые фразы, необходимые для бытового общения на улице, — у россиян есть бесплатные курсы и несколько месяцев. После провальных попыток тестирования или отказа до конца года его сдавать, им грозит депортация.

После полномасштабного вторжения России в Украину латвийцы пытаются запретить все, что напоминает агрессора — закрывали кремлевские каналы, демонтируют советские памятники и перестали выдавать туристические визы. Сейчас власть размышляет над тем, как отменить еще и обучение на русском языке.

Жалуются и распространяют пропаганду: россияне бурно отреагировали на языковой тест в Латвии

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