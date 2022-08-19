Россиянам не удастся захватить Бахмут, но для них важен Северск: эксперт рассказал – почему

В течение последнего месяца командование Российской Федерации, не понимая замысла ВСУ и направления контрнаступления, решило "размазать" все имеющиеся силы вдоль линии фронта, растянутой на тысячу километров.

Военный эксперт Роман Свитан говорит, что таким образом армия страны-агрессорки России ослабила так называемый Донецкий плацдарм и снизила "рыхлость фронта" на юге.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала Freedom.

Говоря о "рыхлости фронта", Свитан отмечает: у россиян значительно уменьшилось количество военной техники и военных соединений на один квадратный километр. оккупанты практически не могут держать южную линию фронта.

По словам Свитана, ожидая контрнаступления на юге, россияне возбудили там количество войск. Впрочем, оккупанты забрали часть боеспособных подразделений из Донбасса. Это ослабило русские войска на Донецком направлении.

"В течение последнего времени российские войска в районе Бахмута и Северска проводят мелкие наступательные действия с участием групп — максимум в роту. Больше они не могут себе позволить. Взять "в лоб" Бахмут они не могут, и не возьмут. Количество украинских войск там гораздо больше. "Поэтому российские войска пытаются проскользнуть мимо Бахмута вдоль трассы Дебальцево-Изюм — на север. Впрочем, им мешает Северск. Поэтому они сейчас так упорно там пытаются его "снести" и продвинуться дальше", — рассказал Роман Свитан.

Эксперт говорит, задача врага — "отрезать" Северскую группировку ВСУ, которая "устойчиво держит оборону в районе Северска", и "провести маневр, когда им в свое время удалось взять в полуокружение Золотое и Лисичанск".

Как сообщалось, британские разведчики объяснили, почему Россия ежедневно мощно обстреливает Харьков. Российская армия ежедневно обстреливает Харьков, потому что пытается удержать на этом направлении украинские силы. Город расположен в 15 км от линии фронта. Харьков остается в радиусе действия большинства видов русской артиллерии. Именно поэтому залповые ракетные установки и в целом неточное местное оружие повлекли за собой разорение в значительных частях города.

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