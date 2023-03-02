"Россиянам очень тяжело понять, где будет удар": эксперт оценил, где для ВСУ откроются перспективы

Российские оккупационные войска сконцентрировали свои наиболее боеспособные группировки на Донбассе.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Россияне сейчас сконцентрировались на точечных боевых действиях на Бахмуте в масштабах 2000 км. Это действительно точечные штурмы. Так же они пытаются на Угледарском направлении и в направлении Кременной. Очевидно, что они там формируют наиболее боеспособные силы. У них еще есть определенные резервы, но они, например, по другим направлениям не имеют ударных характеристик, которые позволяли бы им сейчас проводить наступательные операции. Тем более делать это, например, на территории Беларуси", — высказался он.

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Самусь говорит, что за последние месяцы можно было спрогнозировать, что Путин попытается начать наступательные операции с Беларуси, но этого не произошло. Сейчас, по мнению эксперта, нет оснований полагать, что есть формирование наступательных групп россиян и белорусов. На территории РБ сейчас около 10-12 тысяч войск с определенными изменениями ротаций российских сил.

Однако, россияне обустраивают в районах Мелитополя и Бердянска оборонительные рубежи.

"Что касается перспективных направлений, все говорят о Мелитополе и Бердянск. Это на россиян действительно действует и они собирают там оборонительные рубежи, собирают определенные силы. Но остается еще несколько направлений. Я бы не снимал перспективность Херсонской области. Форсирование Днепра выглядит довольно сложным маневром, но есть некоторые признаки того, что украинцы достаточно профессионально готовятся к отдельным элементам такой операции. Также я не исключал бы Луганскую область. Хотя украинские силы там сейчас сдерживают штурмы россиян, но когда-то этот потенциал россиян иссякнет, и мы сможем увидеть определенные действия и в этом направлении. Россиянам очень тяжело понять, где будет удар", — указал он.

Напомним, издание The Telegraph написало, что новое наступление России "загруз в грязи", поскольку в этом году в Украине рано началась весенняя оттепель. Неблагоприятные погодные условия особенно помешают усилиям России в Бахмуте. Издание указывает на то, что сезон оттепели преследовал наступление гитлеровских танковых частей на Москву 1941 года, и его часто считают спасением советской столицы от немецкой оккупации.

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