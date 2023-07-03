Россияне 100 дней издевались в застенках над 70-летним блогером, чтобы согласился на них работать

70-летний блогер из Харьковщины пережил пытки россиян и продолжает снимать последствия войны. Анатолий Гарагатый пробыл в Балаклейской застенке дольше всего – 100 дней. Русские заставляли его снимать о могуществе своей армии, за отказ избивали током и битами. После пережитых ужасов мужчина не бросил любимое дело, а даже решился снять ролик о застенке, в которой едва выжил, говорится в ТСН.

С балкона мужчина снял момент оккупации своего поселка, поэтому его чуть не убили россияне. Полвека Анатолий занимался фото и видеосъемкой, а за несколько месяцев до вторжения создал свой YouTube-канал, куда и выложил российскую колонну техники. За это видео мужчину забрали в застенки аж на 100 дней.

Только через 9 месяцев после освобождения Анатолий решился туда вернуться, чтобы сделать фильм о том, как выжил. “Молитва, по которой ребята молились. Уже ребята на свободе. Ну, а кто-то и не вышел”, – говорит мужчина.

В комнате было 11 человек, Анатолий спал на полу у двери. “Мы отмечали, какой день прошел – перечеркнули. Часто было, что воды не было, приходилось раз в неделю купаться, 2 литра воды на человека. 30-40 градусов жара. Вдумайтесь. Как можно выжить? А выжили”, – добавляет Анатолий.

Иногда, рассказывает, оккупанты выводили узников подышать во двор, но с мешком на голове. Еду и воду давали ограниченно. Во время допросов Анатолия хотели заставить снимать российскую пропаганду и за каждое слово давали разряд тока. “Подключили к пальцам ног. Говори – да или нет. Нет пока. Терял сознание. Три раза током пытали. А так – электрошокер, битая – это привычные вещи”, — вспоминает Анатолий.

Мужчину выпустили из камеры за три дня до освобождения Балаклеи. Другим заключенным пришлось выбираться своими силами, ведь россияне, убегая, оставили камеры закрытыми. “Непосредственно в отделе полиции мы обнаружили, что здесь находилась застенка. Мы можем только догадываться, что действительно пережили эти люди. А ведь картина была очень страшной. Люди еще есть. Они обращаются. Мы все это фиксируем. Продолжаем работать”, — говорят в местной полиции.

Из дома Анатолия оккупанты похитили всю технику. Он снимает на камеру друга, а монтирует на компьютере, который приобрел за донаты неравнодушных. Сейчас он собирает деньги на собственную камеру. “Каждый день пытаюсь что-то показывать. Каждый день что-то выдаю. Такую разруху. Сейчас люди не хотят смотреть на такое. Мне и самому уже смотреть не хочется. А как не смотреть? Надо же людям показывать”, — убеждает блогер.

Важные воспоминания и мысли каждого, кто видел ужасы войны, говорит мужчина. За девять месяцев он опубликовал более 300 видео. Ждет, когда сможет сделать самые важные кадры – день победы.

Читайте также:

Орехов страдает от авиационных бомб, но по городу до сих пор ездит пара волонтеров, которая кормит сотни заброшенных животных

Российские "Ланцеты" стали для украинских артиллеристов самой большой опасностью вблизи Угледара

Одесские пляжи опасны: в воде подстерегает невидимая инфекция, угрозу несет и песок