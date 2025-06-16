Россияне активизировались на Черниговщине: как живут приграничные громады и есть ли угроза наступления

Черниговщина / © ТСН

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Российские оккупанты терроризируют приграничье на севере страны. FPV-дроны, минометы, неуправляемые авиаракеты, ствольная артиллерия, гранатомет и сбросы с БПЛА, в том числе и с зажигательной смесью — по гражданскому населению оккупанты бьют из всех видов оружия. Там целенаправленно и точечно жгут дома, даже в тех селах, где уже нет людей. Прошлой ночью россияне сбросили взрывчатку на дом в селе Янжуловка, которое граничит с Россией.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Валентины Доброты.

В Клочкове раньше никто не выращивал масличные тыквы. Пока в это село не переехал фермер Роман Самойленко. Он взялся за знакомое дело.

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Ранее Роман Самойленко возглавлял фермерское хозяйство в Янжуловке. Сейчас это село существует только на карте. Сразу за ним — Россия. Господин Роман последним оставил Янжуловку. Но поля вдоль границы продолжал обрабатывать. А потом российские войска начали охотиться на фермеров.

Роман Самойленко / © ТСН

«По стаду был прилет из минометов, часть коров поубивало. Это не только у меня, у других тоже», — говорит он.



Остальных коров Роман вынужден был продать, потому что на новом месте негде содержать ферму. А вот прошлогодний урожай вывезти не успел.

У пана Романа в Янжуловке было тысяча сто гектаров земли. На новом месте всего — тридцать. Но, говорит, над головой не висят дроны

Между Семеновкой, центром громады, в которую входит и Янжуловка, и российской границей жизни уже нет. Все села выжжены. В Янжуловке вот сгорела столетняя школа. В Хотиевке, это немного дальше от границы — россияне умышленно сбросили дрона на тракториста, который обрабатывал поле.

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«Я думаю, что они выжигают все помещения, где можно жить или находиться или прятаться, чтобы вообще ничего не было, как выжженная земля. Поэтому целенаправленно сжигают все, что горит, для того, чтобы люди покинули эту территорию, это такой террор местного населения гражданского», — говорит председатель Семеновской громады Сергей Деденко.

На севере Черниговщины и до войны плотность населения была слишком низкой. А теперь даже в Семеновке, где осталось ориентировочно 5 тысяч жителей — улицы пустые.

Юлия говорит, что в Семеновке ее держит работа. Женщина работает на метеостанции, которая расположена в поле за городом. Здесь уже нет ни одного помещения, где бы уцелели все окна. Надписи аренда — повсюду. Но арендовать некому. Из трех кафе в центре города — работает одно.

Семеновку сейчас обстреливают преимущественно дронами. Вера вспоминает, как она стала свидетелем последнего сброса взрывчатки по припаркованным авто в центре города посреди белого дня.

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«Совсем низко летел как ворон, как птица, а потом шандарах конечно. Все сразу разбежались, страшно. После того случая народа вообще в центре у нас нет. Конечно страшно, война есть война», — говорит она.

Ситуация в соседней Сумской области, признаются местные, — не добавляет им оптимизма. Хотя обстреливают здесь значительно меньше, чем на Сумщине.

«Усиление противовоздушной составляющей в настоящее время является актуальным для Сил обороны. Следует заметить, что это сотни километров границы и враг постоянно меняет тактику, меняет высоту, маршруты движения они создают вроде скопления дронов, чтобы нельзя было остановить эту дронов постоянно мы боремся с воздушной составляющей», — говорит представитель ОК «Пивнич» Вадим Мисник.

Военные уверяют, по ту сторону границы они не видят мощной группировки для наступления на севере Черниговщины. Хотя россияне на своей стороне укрепляют позиции и минируют территории. Тем временем фермер Роман Самойленко часть техники оставил поближе к своим землям в Янжуловке. С надеждой когда-то снова обрабатывать собственные поля.

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