Россияне атаковали город на западе Украины: дрон попал в университет, много раненых (фото, видео)

Последствия атаки на Ровно

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Российский беспилотник попал в центр Ровно и поразил местный университет. На данный момент известно о 25 раненых, среди которых есть люди в тяжелом состоянии. Значительным разрушениям подверглись учебный корпус и окружающие здания.

Последствия российского террора против гражданского населения наблюдала корреспондентка ТСН Анна Махно.

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«Еще несколько часов назад в этих аудиториях учились студенты, ходили по этим коридорам. Сейчас здесь одни руины. Даже крыши нет», — сообщает с места событий Анна Махно.

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Такие последствия атаки российского беспилотника по зданию университета.

Глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль: «Удар пришелся по центру города, по зданию учебного заведения. Все службы на месте, ведем работу, много повреждений».

Взрыв прогремел после 10 утра. Студенты как раз находились на очных занятиях.

Пани Полина, внутренне перемещенное лицо: «Слышали, побежали кто куда и как… Ой, мы думали, что где-то у нас во дворе».

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Полина бежала от российских обстрелов из Харьковской области, где ее дом был разрушен КАБами.

Пани Наталья, жительница Ровно: «Раздался очень громкий звук… Увидела столбы дыма. Первая мысль была о детях и студентах».

В университете заявляют, что всех студентов своевременно эвакуировали из здания. Однако в корпусе вспыхнул пожар.

Спасатель ГСЧС: «Непосредственно на данном объекте у нас произошел пожар площадью 80 квадратных метров, который мы уже локализовали».

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Сотрудники экстренных служб работают на месте без перерывов и отдыха.

Заместитель начальника ГУ ГСЧС Ровенской области Игорь Кухарчук: «По предварительным данным, по словам администрации, персонал был эвакуирован, равно как и студенты. Но пока мы не убедимся в этом сами, эти работы будут проводиться без остановки… В помещении, где находится очень много балок и кирпича, обрушилось много строительных конструкций».

«Спасатели расчищают завалы. Вокруг видны обломки, выбитые окна и двери», — отмечает Анна Махно.

В сопровождении специалистов съемочной группе ТСН разрешили войти внутрь. С потолка все еще стекает вода после тушения пожара, вокруг — сплошные руины.

«Разгромленная аудитория — это зал заседаний ученого совета. Вот видно, как опрокинуты парты, также выбиты окна, уцелел только бюст Тараса Шевченко», — показывает корреспондентка.

В соседних классах разбиты музыкальные инструменты, завалило лестницу рядом в коридоре.

«Здесь, в коридоре, тоже видно, что окна полностью выбиты, а в аудиториях царит полный беспорядок», — рассказывает Анна Махно.

Сколько денег потребуется, чтобы все это восстановить — специалисты пока подсчитывают, ведь пострадали и дома жителей вокруг.

Глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль: «Ликвидацию последствий удара по учебному заведению берем на себя, городской совет берет на себя прилегающую территорию».

Заместитель мэра Ровно Артем Ганущак: «Был создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций… На нашу горячую линию поступило более 20 обращений от жителей».

Студентов университета в настоящее время переводят на дистанционное обучение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 13 октября | ТАЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Трампа и РФ! СУД по делу «Потоки»! САБОТАЖ в Раде

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