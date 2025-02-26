Россияне атаковали Харьков: что известно о последствиях попаданий и какая ситуация в городе

Российские оккупанты дронами атаковали Харьков. Какая ситуация в городе?
Российские оккупанты в два мероприятия атаковали Харьков. Около полуночи прилеты зафиксировали в Шевченковском и Киевском районах города. Впоследствии еще один беспилотник попал в 9-этажный дом. В доме на втором этаже вспыхнул пожар. Есть потерпевшие. Из здания спасатели эвакуировали 5 человек, оказавшихся в дымовой ловушке.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Бойко.
Российские оккупанты беспилотником атаковали многоэтажку на жилом массиве "Салтовка". Последствия удара серьезны: взрывная волна пробила сквозь внешнюю стену. От взрыва в квартире на 2 этаже, куда попал "Шахед", вспыхнул пожар, спасатели быстро его ликвидировали. К счастью, хозяев дома дома не было, так что обошлось без жертв.
Нескольких людей во время пожара пришлось эвакуировать спасателям. К врачам обратились двое жителей - из-за отравления дымом. Еще одна женщина получила острую реакцию на стресс. Дом, в который попал дрон, уже был под российским ударом в 2022 году, его только восстановили, но подлежит ли сейчас разрушенный подъезд ремонту, должны определить специалисты.
Ночью россияне запускали по Харькову несколько волн дронов. И первая - пришлась на самый центр города. Попадание было в проезжую часть, но это одна из главных улиц - визитная карточка города. В домах вокруг выбиты стекла, повреждены фасады. Пострадал и Харьковский театр оперы и балета имени Лысенко, а также университет строительства. Лишь чудом обломками и взрывной волной не задело беседку "Зеркальная струя", стоящую напротив театра.
"Сеть транспортная тоже пострадала, контактная сеть. Кроме этого будем закрывать конторы, потому что нам очень важно сейчас сохранить тепло в доме, который здесь расположен", - говорит мэр Харькова Игорь Терехов.
Сейчас на местах попаданий работает тяжелая техника, разбирают завалы. Жители пытаются забрать вещи из поврежденных квартир. Работы здесь еще много.
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