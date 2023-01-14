Россияне атаковали Харьковщину: во всех громадах нет света, но люди не паникуют и продолжают работать

В половине четвертого дня два прилета зафиксировали по критическому объекту инфраструктуры Харьковщину. По предварительной информации, никто не пострадал, а город окунулся в темноту, говорится в ТСН.

За день россияне уже второй раз ударили по Харьковщине. Новый прилет произошел в половине четвертого, громкий взрыв был слышен сразу в нескольких районах и сразу после этого в Харькове исчез свет.

Глава области уже сообщил о двух прилетах в объект критической инфраструктуры. На месте работают экстренные службы, устраняют последствия.

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Паники среди горожан нет, в частности, местный бизнес продолжает свою работу, на улицах везде звуки генераторов, работают аптеки, магазины. Правда, после этих прилетов в городе остановилось метро на наземном электротранспорте. Будут ли на маршруты запускать дополнительные автобусы, в горсовете пока не сообщили. Пока на остановках общественного транспорта собираются небольшие очереди.

Напомним, что впервые сегодня оккупанты ударили по городу и Чугуевскому району утром. Две ракеты С-300 попали в энергетические объекты. Предварительно обошлось без раненых.

По всем Украине почти три часа продолжалась воздушная тревога. Сообщается, что в Киевской, Винницкой, Николаевской, Львовской, Тернопольской, Кировоградской и Одесской областях работало ПВО. Взрывы слышали и в Одессе, Херсоне, Виннице, Харькове, Кривом Роге, Киеве, Тернополе, Луцке и Днепре. Ракеты сбили во Львовской и Хмельнитчине. Также россияне попали в объекты критической инфраструктуры во Львовской области.

Сирены сегодня раздаются уже во второй раз. Утром воздушная тревога была объявлена в центральном и северном регионах, далее она распространилась и на восточные области страны. Позже выяснилось – россияне имитировали пуски ракет. Из-за угрозы в Киеве, Киевской и Одесской областях по соображениям безопасности были введены превентивные отключения электроэнергии.

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