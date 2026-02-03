- Дата публикации
Россияне атаковали музей Второй мировой войны в Киеве: подробности и видео
Оккупанты запустили дроны возле музея Второй мировой войны и повредили "зал славы".
В Киеве из-за массированной российской атаки пострадал музей Второй мировой войны
Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Наталья Нагорная.
Известно, что по музею прилетели обломки российского «Шахеда». Из-за атаки РФ в музее выбито 5 витражных окон.
«Шахед» очевидно был сбит близко к монументу. Повреждены витражи, а именно — в «зале славы», — говорят в музее.
В музее пришлось слить воду. Сейчас там ликвидируют последствия обстрела.
«Шахеды» пролетают мимо монумента Родины-матери очень часто.
Несмотря на все этот музей сегодня будет работать.
«Российские пропагандисты неоднократно угрожали руководству музея», — отметила Наталья Нагорная.
Напомним, в Киеве уже пять пострадавших в результате атаки РФ в ночь на вторник, 3 февраля. Воздушная тревога в Киеве длилась 7 часов 20 минут: она началась в 00:24, а закончилась в 7:44.