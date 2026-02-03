Россияне атаковали музей Второй мировой войны в Киеве: подробности и видео

Последствия атаки на музей / © Укрінформ

В Киеве из-за массированной российской атаки пострадал музей Второй мировой войны

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

Известно, что по музею прилетели обломки российского «Шахеда». Из-за атаки РФ в музее выбито 5 витражных окон.

«Шахед» очевидно был сбит близко к монументу. Повреждены витражи, а именно — в «зале славы», — говорят в музее.

В музее пришлось слить воду. Сейчас там ликвидируют последствия обстрела.

«Шахеды» пролетают мимо монумента Родины-матери очень часто.

Несмотря на все этот музей сегодня будет работать.

«Российские пропагандисты неоднократно угрожали руководству музея», — отметила Наталья Нагорная.

Напомним, в Киеве уже пять пострадавших в результате атаки РФ в ночь на вторник, 3 февраля. Воздушная тревога в Киеве длилась 7 часов 20 минут: она началась в 00:24, а закончилась в 7:44.