Россияне атаковали один из областных центров Украины: шокирующие последствия

Последствия атаки по Запорожью / © ТСН

Этой ночью Запорожье пережило массированную атаку — враг выпустил по городу 6 беспилотников типа «Shahed». Один из дронов попал вблизи многоэтажки в Вознесеновском районе, превратив двор в пепелище, а квартиры — в руины. В результате обстрела пять человек получили ранения.

Корреспондент ТСН Дарья Назарова побывала на месте попадания и пообщалась с теми, кто чудом выжил.

Фасад в руинах и вырванные стены

Удар пришелся на центр города. Осколками стекла и остатками балконных рам усеян весь двор. Ударная волна была такой силы, что в девяти многоэтажках района вылетели окна, а в самом эпицентре — изуродован фасад.

Людмила Дворник: «Мне мои жильцы позвонили, что прилетел дрон. За дерево зацепился возле 6-го подъезда и получился вот такой вот взрыв, что есть пострадавшие. Люди, правда, спасибо, что позашивали окна. Приедет бригада, будем убирать».

Внутри подъезда ситуация не лучше: ступеньки покрыты толстым слоем стекла. В части квартир ударной волной просто вырвало входные двери вместе с бетоном.

Сергей, пострадавший: «Вырвало вот дверь, заклинило замок. Дверь теперь только открывается вот так вот и плюс еще пол стены нет».

«Мама не отвечала»: история спасения семьи Шишко

Семья Шишко осталась без части дома. Татьяна вспоминает: спасло лишь то, что за мгновение до взрыва она успела выйти в коридор. Ее пожилая мать на тот момент спала в комнате, куда пришелся основной удар.

Татьяна Шишко, пострадавшая: «Прочитала в телеграмм-каналах, что „Шахеды“ летят. Я пошла в коридор, мама здесь спала как раз. Услышала сильный гул и что дрон приближается. Тогда все — пыль и все полетело в комнату. Испугалась, потому что мама не отвечала: жива или неживая она, или цела. Тогда вышла, у нее кровь, потом начали разбирать завалы».

Последствия ночного террора

Всего в результате атаки пять человек получили осколочные ранения и острую реакцию на стресс. Сейчас все они находятся на амбулаторном лечении.

Кроме жилого сектора, один из шести ударов пришелся по объекту инфраструктуры, где вспыхнул пожар. Суммарно из-за ночных обстрелов в Запорожье повреждены 12 многоэтажек и ряд нежилых сооружений.

