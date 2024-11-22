Россияне атаковали Сумы "Шахедами" с новым зарядом, чтобы убить как можно больше людей: новые подробности

В Сумах известно о двух погибших и уже 13 раненых. На рассвете террористы атаковали город дронами. "Шахеды" ударили по жилой застройке. Попадание зафиксировали в нескольких местах.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Солодовник.

Вражеские беспилотники атаковали Сумы около пяти утра. Россияне направили на город пять "Шахедов", попавших в разные районы. Два беспилотника взорвались в центре города. Один попал в дорогу, от взрыва в двухэтажном доме выбило стену. Владелец дома получил смертельное ранение и погиб на месте. В доме напротив не уцелела ни одного окна, разрушена крыша. Четверо спавших в комнате детей — чудом не пострадали.

Второй "Шахед" попал в электросопротивление — здесь тоже погиб человек. Количество раненых росло на глазах. Все фасады домов вокруг места попадания густо иссечены мелкими обломками. Шахеды были снаряжены шрапнелью – металлическими элементами, сила поражения которых очень велика.

Последствия атаки на Сумы 22 ноября/Фото: Нацполиция Украины

"Отсутствует газоснабжение. Электроопора одна упала, но идут восстановительные работы. Сейчас организован подвоз материалов, чтобы максимально быстро устранить разрушения", — говорит заместитель городского головы Станислав Поляков.

По предварительным данным взрывами повреждены 7 многоэтажек и около трех десятков частных домов, станция техобслуживания, изуродован автотранспорт. На местах попаданий развернуты штабы оказания помощи пострадавшим.

Новости ТСН 18:00 22 ноября. Реакция мира на «Орешник»! Ужасный удар по Сумах!

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