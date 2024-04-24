Россияне атакуют Донетчину: воины ВСУ рассказали об уникальном дроне и его "самой жирной" цели

Аэроразведчики 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады управляют большими дронами, которых еще называют "крыльями". Они способны видеть, что происходит в тылу окупантов и корректировать работу дальнобойной артиллерии, в частности HIMARS

Об этом говорится в сюжете специальной корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Как "Фурия" уничтожает российскую технику

Пилот показывает вражескую реактивную установку, которая затаилась достаточно далеко от линии фронта. Он говорит - был обнаружен "Град", который работает по украинским позициям. Рядом - скопление машин.

Военные показывают, как украинский дрон залетел достаточно глубоко в тыл оккупантов. Именно эти, снятые "Фурией" кадры дали понять, россияне готовят очередной штурм. Уже утром несколько единиц вражеской техники двинулись на нашу пехоту. И сгорели в полях возле Новомихайловки.

Оккупанты пытаются проломить в Новомихайловке нашу оборону и за полгода николаевские десантники сожгли там более 300 единиц вражеской техники. Многие бронемашины стали металлоломом еще до подъезда на наши позиции. Потому что их увидела "Фурия" и глаза этих бойцов.

"К востоку от Новомихайловки. Эта вся техника. Вражеские позиции. Там они ведут постоянное перемещение. Эти все дороги. Там они собираются на штурмы и наращивают свои резервы", - говорит "Белый", аэроразведчик 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

"Фурия"

Какую "самую жирную" цель уничтожили защитники Украины

Самая жирная цель для этих пилотов был состав горюче-смазочных материалов врага. Аэроразведчики корректировали тогда HIMARS, надолго создавший дефицит горючего для танков россиян. И немного замедлило наступление.

"Выпустили одну ракету. Горело очень красиво", — говорит "Колибри" аэроразведчик 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Чтобы запустить "Фурию", сначала нужно проверить направление ветра. Дальше дождаться пока заработает как можно больше спутников. И сильно потянуть за резинку.

"Фурия"

24-летний боец "Люк" шел 150 км, чтобы служить в николаевских десантниках

"Фурия" поднимается в небо. Ее запускал боец на псевдо "Люк". Ему всего 24, а он уже шесть лет в армии. Говорит, так хотел в николаевские десантники, что сутки шел пешком из родного села, чтобы подписать контракт.

"Люк"

– Шел пешком, шел, шел. Раз в магазин только заходил и все. Не спал, шел просто.

– А ночью?

– тоже шел с фонариком. В моем военкомате меня не призывали и сказали идти в другой военкомат.

– А чего пешком?

– Был коронавирус, не ходили автобусы.

"Люк" одолел 150 километров. Шел без остановки. Не ел, чтобы спать не хотелось. Теперь шутит, своей прогулкой и сдал экзамен на физическую выносливость. До сих пор ни дня не пожалел о своем выборе. А еще – его задача поймать дрон, когда тот приземляется.

Во время разговора с ТСН бойцы в небе увидели вражеский дрон-разведчик. После этого – нужно менять позиции.

Напомним, у Зеленского подтвердили, что Украина получит ракеты ATACMS большой дальности.

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