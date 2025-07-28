Россияне атакуют еще один областной центр Украины: над городом летают вражеские дроны, в день по 5-6 "прилетов"

Россияне все чаще атакуют Сумы / © ТСН

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Россияне два дня подряд атакуют город Сумы и область.

Накануне вечером в Юнаковской общине россияне атаковали беспилотником пассажирский автобус. Там трое погибших и 19 пострадавших.

Об этом из Сум сообщает корреспондентка ТСН Оксана Солодовник.

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Атака на автобус в селе возле Сум

Россияне в селе Иволжанское, что в 20 километрах от Сум, совершили очередной теракт. Российский беспилотник сбросил взрывчатку и попал в рейсовый автобус. В то время там ехали 39 пассажиров.

На месте погибли три женщины: им 66, 74 и 78 лет. Все они недавно были эвакуированы в Сумы из приграничных громад, но время от времени наведывались в свои дома и огороды. И вот как раз ехали туда в очередной раз. Этот автобус уже не раз попадал под вражеские обстрелы, ведь его маршрут пролегает по территории Юнаковской громады, где сейчас идут активные боевые действия, на дорогах вражеские FPV-дроны охотятся на все, что движется. И вот именно этот рейс, к сожалению, стал трагическим.

Последствия обстрела автобуса на Сумщине / © Сумская областная прокуратура

Из 19 пострадавших, 5 женщин госпитализировали, они в тяжелом состоянии, среди них одна — крайне тяжелая, вечером ее прооперировали. Остальные 11 пассажиров автобуса — на амбулаторном лечении.

Что известно об обстрелах Сум

На выходных в Сумах было по 5-6 прилетов ежедневно. Есть несколько попаданий в здание ОВА — там были пожары, без раненых. Попадание в АЗС — там трое раненых. Также накануне днем в людном месте, возле магазина и роддома взорвался беспилотник — чудом обошлось без раненых.

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Есть и удары по критической инфраструктуре, после которых Сумы на несколько часов ежедневно обесточивались. Впрочем, энергетики снова возвращали свет в дома сумчан.

Сейчас действительно большая проблема для Сумского приграничья — это дефицит ПВО.

Сумская ОВА

Сейчас враг изменил тактику во время атак. Пулеметы, которые имеют на вооружении наши защитники, не достают до вражеских беспилотников, которые идут слишком высоко. А беспилотники эти различных модификаций — и «Шахеды», и «Герани». А в последнее время довольно часто «Италмасы», которые несут до 12-ти килограммов взрывчатки. Также над городом могут кружить вражеские разведывательные дроны.

«Несколько дней назад, например, „Молния“ с противотанковой миной приземлилась рядом с нами, на огороде у соседей, и чудом не взорвалась», — говорит корреспондентка ТСН.

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Напомним, 27 июля Сумы находились под вражеской атакой. После этого в некоторых районах города исчез свет