Россияне атакуют в Серебрянском лесу: танкисты НГУ рассказали о тактике и целях оккупантов

В Луганской области продолжаются бои, оккупанты атакуют ВСУ. В самом Серебрянском лесу, в северо-восточной его части, россияне ежесуточно формируют небольшие пехотные группы и после мощной артподготовки идут на штурм. Им противостоят украинские защитники.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Оккупанты обстреливают ВСУ из артиллерии и сбрасывают КАБы

ТСН побывала в Серебрянском лесу, где воюет танковый экипаж 13-й бригады оперативного назначения НГУ. Здесь между деревьями и под ударами российской артиллерии украинские защитники передвигаются ночью с ювелирной точностью.

"Из артиллерии и тому подобное — увеличивают интенсивность выстрелов. Авиация — это у них просто, ну — постоянно! То есть каждый день авиация! КАБы падают", — говорит боец.

Танк в Серебрянском лесу

Оккупанты начали активнее атаковать ВСУ

Защитники Украины говорят, что в последнее время у них стало больше работы из-за атак оккупантов.

"Малыми пехотными группами, при поддержке бронетехники, танков и артиллерии — с северо-восточного края Серебрянского леса, московиты непрестанно давят на юг: в сторону Дроновки, Серебрянки и Григорьевки. Очевидно, стремятся отбросить силы обороны Украины за Северский Донец", - говорит корреспондент ТСН.

Украинские защитники же бьют по скоплению окупантов. Серебрянский лес, признаются танкисты "Хартии", позволяет замаскировать машину, но сильно усложняет жизнь, когда мины, снаряды и пулеметные очереди — раздаются со всех сторон.

"Очень интенсивный идет обстрел! Можешь не понимать, даже, что это там — твои или не твои обстреливают! Если даже пригласить какую-то поддержку, то — не понимаешь, тебя ли поддержали, или это немножко по тебе уже валят", — говорит главный сержант танковой роты 13 БрОП НГУ "Хартия" "Банан".

"Бонан"

Украинские танкисты говорят, что в этом направлении проходят даже дуэли.

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Напомним, как живут жители Семеновки, которые видят Россию из окон.

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