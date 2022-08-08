"Россияне больше не могут тянуть": военный эксперт спрогнозировал события на ближайшие дни

Российские военные могут пытаться совершить наступательную операцию по нескольким направлениям. Это должно произойти в ближайшее время.

Обстрелы последних дней – это очередная волна ракетного террора со стороны России, которая продолжает кровавую войну против Украины.

Об этом военный эксперт Олег Жданов заявил в комментарии ТСН.ua.

Наступление должно начаться на этой неделе

По его словам, у этой масштабной атаки есть своя причина.

"Возможно, она привязана к предстоящему наступлению, которое должно начаться на этой неделе. Российские военные могут пытаться осуществить наступательную операцию на нескольких направлениях, в частности – на Харьковском. Из-за этого они усиливают ракетные удары", – говорит Олег Жданов.

Он добавил: " Россияне уже не могут больше тянуть. Если до конца этой недели не начнут наступление, то они будут терять боевой потенциал. Сегодня мы навязываем России правила войны".

О контрнаступлении на Херсон и ситуации на юге

О контрнаступлении на Херсон военный эксперт говорит, что в ближайшие дни его не ожидается.

"Пока он отсрочен из-за того, что Россия пытается приступить к наступательной операции. Мы фактически продолжаем активную фазу оборонной операции, в том числе и на юге Украины", – говорит Жданов.

Угроза для ЗАЭС

"О угрозе для ЗАЭС. Она несет определенные угрозы для всех окружающих, потому что это – огромный ядерный объект. О ситуации, которая сложилась вокруг станции, скажу так – Россия очень сильно использует ситуацию для шантажа всего цивилизованного мира. Они угрожают ее заминировать, взорвать, используют ее для прикрытия своих войск", – говорит Жданов.

По его словам, атомные реакторы расположены в достаточно крепких зданиях, поэтому физически взорвать их достаточно тяжело.

"Это политический и военный шантаж. Делается он для того, чтобы мы не начинали контрнаступление. Российское командование понимает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины неотвратимо, а успех более вероятен для ВСУ ", — уверен Жданов.

Напомним, ранее Жданов объяснил эффективность работы "Железного купола" и почему уничтожаются ракеты.

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