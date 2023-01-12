Россияне бросили на Соледар самых подготовленных "вагнеровцев", но украинцы ежедневно минусуют их едва ли не сотнями

Оккупанты не оставляют намерений занять город, бои здесь идут на улицах города за дороги и дома.

Сложная, но контролируемая ситуация в Соледаре, сообщает Генштаб. Сюда на прорыв нашей обороны оккупанты бросили самых подготовленных вагнеровцев, поэтому штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью. Число убитых оккупантов в день достигает от нескольких десятков до сотен, говорится в ТСН.

Для Москвы необходимо взять Соледар, чтобы показать какие-то достижения, ведь Бахмут и окрестности, которые оккупанты хвастались взять еще летом, стоят и сейчас, как неприступная крепость. “По сравнению АТО и сейчас – АТО была для нас это была тренировка. Сейчас интенсивность артерии, как говорят в народе, война дронов и артиллерии – интенсивность арты увеличилась в десятки и сотни раз”, – говорю боец Элвис.

После удара по Соледаре, оккупанты суют во фланги, пытаясь разрезать нашу группировку - перерезать дороги на Северск и оцепить Бахмут. "Постоянно кроет арта, их сто процентов минометы "Агсы", потом начинают заходить час 5-6 утра, когда рассвет начинает, раньше в день лезли большими группами, ходили раньше 4-5, а сейчас - 7-8 человек", — рассказывают бойцы.

На границе военные отражают штурмы россиян. Число убитых оккупантов ежедневно идет на десятки а то и сотни. Однако захватчики не останавливаются и суют волнами вперед. Москве нужна хоть какая-нибудь победа на Донбассе, поэтому бросают уже самых подготовленных вагнеровцев. “Все время работали против противника, который был ЧИК “Вагнер”. Орки более мотивированы, но зеки готовы идти насмерть”, — говорят военные.

Горит Соледар и Бахмут, война идет за десятки квадратных метров в воздухе и на земле смешались все калибры. "Обстрелы Бахмута не прекращаются в течение 2-3 месяцев, начиная от 82 калибра, заканчивая - 152 и ракеты прилетают", — рассказывают бойцы.

Ситуация вокруг Соледара сложная, но контролируемая, уверяют в Генштабе. О планах россиян наши военные знают, поэтому пытаются работать на опережение, но не хватает тяжелого оружия, очень медленно поступающего от наших зарубежных союзников.

В горящем Соледаре в подвалах еще остались гражданские, которые уже не могут уехать из города.

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