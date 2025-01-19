Россияне бьют по-новому: названы сценарии массированных ударов по Украине до конца зимы

Недавние удары противника были сконцентрированы по объектам энергоинфраструктуры на западе нашей страны. Относительно следующих шести недель календарной зимы – не стоит надеяться на то, что нас ждут хорошие и тихие времена.

Россия атакует Украину ракетами с имитацией ядерного заряда Каждый раз российская армия действует дерзко и коварно, пытаясь поразить энергетику. И до конца этой зимы они не оставят желаний оставить нас без света.

Какие объекты пытаются поразить россияне в последнее время и какие угрозы для Украины до конца зимы — в эксклюзиве ТСН.UA.

По словам бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ, военного эксперта Владислава Селезнева, недавние удары врага были сконцентрированы по объектам энергоинфраструктуры на западе нашей страны. По словам эксперта, ключевая проблема состоит в том, что враг имеет достаточное количество ресурсов для проведения массированных ракетно-дроновых атак.

"Практика свидетельствует, что армия страны-агрессорки действует по установившейся схеме – сначала атакует с помощью дронов, чтобы выявить и зафиксировать местоположение ключевых элементов систем ПВО и противоракетной обороны украинской армии".

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Военный эксперт говорит, что враг вернулся к практике использования ракет с имитацией ядерного заряда. А все потому, что такие ракеты у россиян есть и отдали им эти ракеты мы сами.

"Враг вернулся к практике использования ракет типа Х-55 с боевой частью, имитирующей ядерный заряд. Почему? Потому что такие ракеты у россиян есть. В частности, те, которые мы передавали в пределах газового соглашения несколько десятков лет назад. Для того, чтобы максимально перегрузить нашу систему ПВО, враг использует и такие типы ракет.

Угроза для Киева

В то же время, по мнению Селезнева, Киев как столица остается наиболее защищенным регионом страны.

"Хотя есть определенные моменты, на которые стоит обратить внимание. На днях была вражеская атака дронов. "Шахед" залетел со стороны Вышгорода. Через Оболонь на Рыболовный остров, затем на Русановку, затем повернул на Борисполь, развернулся и с востока на запад пролетел Киев. Вышел в районе Ирпеня, полетел на Житомирщину, там развернулся и снова преодолел тот самый маршрут. "Шахед" слонялся над территорией столицы и мы не могли его уничтожить".

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Связано ли это с тем, что часть персонала мобильных огневых групп переведена в Сухопутные войска или какие-то другие причины этому способствовали — сказать сложно, добавляет эксперт. Но факт остается таковым, что мобильных огневых групп нам не хватает.

"Я так понимаю, что мы сейчас, пытаясь закрыть определенные вопросы, связанные с нехваткой личного состава на фронте, начинаем выхолащивать наши возможности относительно надежной и эффективной противовоздушной и противоракетной обороны. В частности, из-за уменьшения количества тех же МВГ. А враг ищет наши слабые места в нашей системе ПВО, чтобы гарантированно добиться определенных результатов".

По словам эксперта, то, что деятельность Сил обороны Украины направлена на уничтожение всех элементов, обеспечивающих реализацию враждебных планов – это отличная новость.

"Если самолеты российской армии без достаточного авиационного топлива – это будет ок. Если нам удастся повредить портовую инфраструктуру в Новороссийске – это будет отличная новость".

Сценарии второй половины зимы

Относительно следующих шести недель календарной зимы бывший спикер Генштаба говорит – не стоит надеяться на то, что нас ждут хорошие и тихие времена.

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"Слава Богу и погодным условиям, первая половина зимы была лайтовая. Не было сверхнизких температур. Но я точно уверен, что враг точно воспользуется этой возможностью (низкими температурами), чтобы добавить к сложным погодным условиям влияние на нашу энергетику с помощью своих ракет и дронов" .Не стоит надеяться на то, что первую половину зимы мы преодолели, а впереди нас ждут хорошие времена. Враг будет продолжать свои атаки и тактику ракетного террора. Что касается "Орешника", то стоит смотреть на заявления американских дипломатов".

Новый удар через 2-3 недели?

Тем временем директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире "Киев24" сделал свой прогноз относительно возможной атаки врага. По его словам, после массированного ракетного удара, совершенного 15 января, существует вероятность, что враг совершит еще одну атаку раньше, чем через 2-3 недели.

"В Черном море находятся по меньшей мере четыре ракетоносителя крылатых ракет "Калибр". Добавьте к тому дальние бомбардировщики — очень опасные Ту-22, добавьте удары "Искандерами", северокорейскими аналогами. Говорить о том, что сейчас "выстрелили" и ждать 2-3 недели и только тогда будет следующий удар — я бы не был так уверен. лучше, но готовиться к худшему”.

Лакийчук считает, что после поражения аэродрома "Энгельс-2" у россиян не было достаточно ресурсов для масштабной атаки. Основной целью было мероприятие Украины, но враг не добился значительного успеха. Он рассказал, что основными целями российских ударов стали Львовщина и Ивано-Франковская область, где в частности расположена газовая инфраструктура. По его словам, россияне не смогли нанести значительный ущерб. Основным объектом для атак остается энергетическая инфраструктура. Лакийчук также предположил, что после поражения аэродрома Энгельс-2 украинскими Силами обороны у россиян не было достаточно ресурсов для крупномасштабного ракетного удара.

Какова была цель россиян

К слову, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк также заявил, что врагу не удалось добиться своей цели 15 января. А цель россиян – чтобы произошел взрыв, пылало газохранилище и Украина потеряла его.

"Оно расположено глубоко под землей. В прошлом году были претенденты, когда ракета "Кинжал" целила, зарывалась на минус 10 метров, но она не взрывалась".

Наземное оборудование, считает он, может быть частично повреждено. Но оно не имеет никакого стратегического значения для нашей газотранспортной системы.

"Целей, которые у них есть, не достигают. Я не знаю, каким образом российские военные пытаются аргументировать Путину то, что они якобы смогут наше газохранилище взорвать. На это у них не хватит сил".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " ВНИМАНИЕ! Стали известны сценарии массированных ударов по Украине до конца зимы! "