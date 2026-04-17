Россияне четвертый день подряд атакуют областной центр Украины: видео с места обстрелов

Канонада взрывов весь день в Днепре. Город четвертый день под постоянной атакой беспилотников. Уже известно о нескольких раненых горожан в результате новой атаки. Еще более тридцати пострадавших до сих пор в больницах после предыдущих ударов.

Корреспондент ТСН Ольга Павловская побывала на местах попаданий.

Что известно об атаке на Днепр

Атака ударных беспилотников по городу продолжалась с рассвета. Враг применял различные типы дронов, в том числе и реактивные. Взрывы раздавались в разных районах, но больше всего досталось центру города в разгар рабочего дня.

Один из ударов пришелся на транспортное предприятие как раз в начале смены. Изуродованы пять троллейбусов, взрывом разбило мастерскую. Несмотря на то, что на территории было полно людей, чудом обошлось без жертв среди персонала.

Александр Дворниченко, представитель транспортного предприятия: «К сожалению, был сорван выпуск троллейбусов на линию. В течение часа все восстановили. И на восемь часов все троллейбусы, которые должны были быть по плану, выехали. До понедельника весь поврежденный транспорт восстановим».

Взрывы в парке и ранение Вахтанга

В спальном районе Днепра, возле оживленного проспекта, обломки одного из «шахедов» упали прямо в парке, где гуляли люди. На видео очевидцев зафиксирован момент падения и паника: «Это наши сбили, наши! Не бойся!».

Для Вахтанга это утро закончилось в больнице. Мужчина просто шел на работу, когда рядом прогремел взрыв.

Вахтанг, пострадавший: «Проходил мимо дома. И вдруг взрывы. Попал осколок. Я упал, какая-то волна сюда. Швы наложили, и осколок до сих пор лежит в лице».

В многоэтажках вокруг мест попаданий выбиты сотни стекол, изуродованы магазины. Люди пытаются закрыть дыры пленкой, потому что в домах гуляет ветер.

Врачи борются за жизнь пациентов

Количество пострадавших от утренних атак продолжает расти — в основном это осколочные ранения и порезы. В то же время в больницах города остаются более 30 человек после предыдущих обстрелов на этой неделе.

Состояние четырех пациентов остается критически тяжелым. Они находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние.

Последствия массированных атак до сих пор ликвидируют в нескольких районах города. Днепр держится, но воздушные тревоги не утихают.

