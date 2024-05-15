Россияне цинично расстреляли волонтеров, приехавших спасать людей из Волчанска: шокирующие детали

Они ехали спасать людей, но так и не добрались до точки назначения. В Волчанске исчезли двое волонтеров, которые поехали туда на собственном автомобиле, чтобы эвакуировать местную семью. Впоследствии стало известно, что их расстреляли русские солдаты.

Все детали рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

На Харьковщине исчезли волонтеры

Двое мужчин на собственном авто бросились в Волчанск, чтобы вывезти семью, но так и не доехали до места назначения. Впоследствии нашлись свидетели, которые рассказали, что волонтеры не просто скрылись — их расстреляли русские солдаты. Об этом сообщил начальник следственного управления главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в Facebook.

“Пока шли бои за город, двое волонтеров на собственной машине поехали в Волчанск, чтобы эвакуировать оттуда местную семью. Но до адреса они так и не доехали – исчезли. Мы уже расследуем это дело, но, к сожалению, по предварительной информации и данным от свидетелей, ребят расстреляли российские военные. Один из них, вероятно, ранен, второй – не выжил”, – написал он.

Пострадал и свидетель

Свидетелем трагедии, пишет Болвинов, стал 19-летний парень, приехавший в Волчанск спасать свою бабушку, но и ставший жертвой оккупантов, парню чудом удалось спастись.

«Свидетель по этому делу также стал жертвой российских военных преступников. 19-летний парень приехал в Волчанск на помощь бабушке, хотел вывезти родных. Пока собирали вещи, в дом ворвались вооруженные русские военные, парня раздели и бросили в подвал. Он пытался бежать – тогда по нему открыли огонь. Чудом уцелел, россияне угрожали его убить и снова закрыли. Уволиться он смог только ночью, после того, как военные ушли из дома. И парень и его бабушка уже в безопасности, их эвакуировали”, — отметил Болвинов.

Волонтеры уехали в опасную часть города

В комментарии "Общественному Харькову" председатель Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили рассказал, что жертвы оккупантов — это двое мужчин из Киевщины, которые без согласования действий с полицией и местными властями, выехали в Волчанск. По словам главы администрации, волонтеры не знали, что не нужно ехать в северную часть города.

"Мы призываем всех волонтеров и неравнодушных, которые могут помочь, координировать свои действия с военной администрацией, с полицией, с координационным центром, чтобы не было таких случаев, что люди едут, не понимая, куда они едут", — прокомментировал Гамбарашвили.

Свидетельства местных жителей

И все же надежда, что один из волонтеров жив, есть. За эти дни, что происходит наступление россиян на Харьковщине, россияне снова наделали беды на десятки уголовных дел. Как только людей начали эвакуировать, те рассказывали очередные жуткие истории. Одному из мужчин оккупанты прострелили палец, потому что тот не захотел открыть им дверь.

Расстрел гражданского и плен местных

В прокуратуре возбудили еще два уголовных дела. По данным следствия, в селе Старица Волчанской общины 14 мая 2024 года российский военнослужащий в упор застрелил местного 46-летнего жителя. Также известно, что 14 мая во время вооруженного нападения окупантов исчез мирный житель. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

"В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий: незаконное лишение свободы гражданского российскими военнослужащими или его убийство", — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Свидетельство тех, кому удалось вырваться из плена

Также люди, спасенные из Волчанска на днях, рассказали журналистам, что до эвакуации они несколько суток просидели в плену россиян, но чудом им удалось скрыться. В плену их заставляли оказывать оккупантам медицинскую помощь.

Что происходит в плену?

Спасенные – Владимир и Светлана. По словам женщины, именно ее оккупанты заставляли накладывать бинты на ноги раненых российских военных. Также во время пребывания в подвале пленники слышали разговоры россиян о намерениях их расстрелять. Владимир и Светлана говорят, что в плену осталось много людей. В частности, оккупанты содержат целую семью и бабушку.

В прокуратуре уже начали расследование: "Указанные действия представителей государства-агрессорки являются прямым нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны, подписанной в г. Женеве 12.08.1949, участниками которой являются, в частности, Украина и Российская Федерация".

Что происходит в Харьковской области?

Напомним, что армия РФ утром 10 мая начала наступательные действия в Харьковской области вдоль украинско-российской границы. Им удалось захватить несколько деревень, сейчас продолжаются бои за Волчанск, город с довоенным населением почти в 17 тысяч человек.

В Генштабе 14 мая по состоянию на 23:00 доложили о ситуации на Харьковщине : “На Харьковском направлении подразделения наших войск отразили 11 атак противника в частности, на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Липцы, Борисовка – Нескучное, Шебекино (РФ) – Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются. На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избегания потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакирующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны. В ходе боевых действий на этом направлении потери личного состава врага за сегодня составляют 162 военнослужащих, уничтожены и повреждены 26 единиц вооружения и военной техники”.

Наступление замедлилось?

А 15 мая в Институте изучения войны заявили, что темп наступательных операций России на севере Харьковщины, похоже, замедлился за последние сутки. Схема наступательной активности врага в этом районе согласуется с оценкой о том, что россияне предпочитают создание "буферной зоны" на границе, чем более глубокому проникновению в Харьковскую область.

Также несколько украинских военных 14 мая высказали мнение, что ситуация в Харьковской области медленно стабилизируется. Так, начальник ГУР Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Харьковской области начала стабилизироваться в ночь на 14 мая, когда дополнительные украинские подразделения были развернуты в этом районе и начали оборону от вражеского наступления.

Как сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, украинские войска начали "зачистку" Волчанская, нанося удары по российским штурмовым группам в населенном пункте. Несколько российских и украинских источников также сообщили, что оккупанты используют новую тактику на этом направлении — небольшие штурмовые группы не более пяти человек для проникновения на позиции ВСУ перед слиянием с другими небольшими штурмовыми группами для объединения в большую ударную группу.

Записи из дрона якобы из Волчанска показывают, как российская пешеходная мобильная пехота действует в пределах населенного пункта небольшими штурмовыми группами, что соответствует украинским сообщениям.

Команда ТСН.ua благодарна за стойкость нашим воинам и волонтерам за спасение украинцев. Мы искренне верим, что пропавшему волонтеру удастся найти в живых. Также призываем всех, кто находится в опасных местах, эвакуироваться.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Рашисты цинично расстреляли волонтеров, которые приехали спасать людей из Волчанска!

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