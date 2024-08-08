Россияне до смерти замучили пленного "азовца" Ищенко в СИЗО: "Калина" раскрыл страшные детали

Стали известны жуткие подробности смерти Александра Ищенко, служившего водителем в "Азове". Заместитель командира 12-й бригады спецназначения "Азов" НГУ Святослав Паламарь "Калина" опубликовал результаты судмедэкспертизы, предоставленные жене замученного защитника. Ее результаты просто шокируют.

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Подтверждение жестокого убийства

Плененный россиянами военнослужащий полка "Азов" 55-летний Александр Ищенко скончался в российском Ростове-на-Дону не своей смертью — его убили. Об этом сообщил заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламарь с позывным "Калина". С согласия супруги покойного Ищенко Елены он опубликовал результаты судебно-медицинской экспертизы и справку о причине смерти погибшего. Документы свидетельствуют о том, что Ищенко умер от многочисленных травм грудной клетки, нанесенных тупым предметом.

"Это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Это удар по человеческой чести и достоинству, по международному праву, по тем принципам и ценностям, которые мы отстаиваем на фронте. Я обращаюсь к каждому украинскому высокопоставленному чиновнику, дипломату и правозащитнику. Ко всем, кто имеет голос и влияние на международной арене: в ООН, Совете Европы и других мировых площадках, пока военные продолжают, рискуя своей жизнью, защищать Украину на фронте, вы должны делать все, чтобы наши пленные вернулись к родным. целыми и здоровыми. Это ваша обязанность", — написал он.

Обнародование преступлений РФ

Согласно результатам вскрытия, опубликованным Паламарем, множественные переломы ребер, шок и закрытая тупая травма грудной клетки из-за "контакта с тупым предметом" привели к смерти украинского защитника Александра Ищенко в российском плену в СИЗО. Заместитель командира бригады "Азов" добавил, что об этом случае должны знать все: от США до Китая. Убийства украинских военнопленных должны стать темой номер один в мировых СМИ и в повестке дня международных организаций.

"Только огласка, давление на россиян и возвращение наших пленных домой могут остановить эти убийства. Действуйте", – призвал он.

Что известно про Ищенко?

До начала полномасштабного вторжения Александр Ищенко работал моряком. К территориальной обороне, в составе которой стал на защиту Мариуполя, он присоединился с начала войны. Был водителем. А в плен попал в том же 2022 году. Год назад россияне в Ростове-на-Дону устроили показательное судилище над украинскими пленниками. На одном из фото дочь Александра узнала своего отца.

"Кажется, что это два разных человека, но, к сожалению, нет. Это мой родной человек, мой папа, который год находится в плену! За что? За то, что он защищал свой город Мариуполь, свою страну, и был на своей территории? За что такие издевательства? Трудно смотреть на человека, который когда-то был счастлив, у которого было все, а сейчас просто беспомощность и пустота в глазах. Верните всех защитников Мариуполя домой, ведь они выполнили свой долг перед страной", — написала дочь в Сети.

Другие военные преступления РФ

Россияне пытали Александра Ищенко. Они морят пленных голодом в своих застенках. И это не единственные зверства, которые совершают рашисты с украинцами. Российские военные жестоко расстреляли двух пленных ВСУ. Это произошло у Работино на Запорожском направлении. Видео циничного расстрела безоружных украинцев было распространено в Сети 10 июля. Как пишут в Сети, преступление совершили оккупанты из состава 70-го мотострелкового полка ВС РФ.

Реакция омбудсмана

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на очередные зверства россиян. По его информации, на обнародованном видео прозвучало около десяти выстрелов в сторону безоружных украинских военных.

"Солдаты РФ совершили очередное военное преступление – жестоко расстреляли наших военнопленных на Запорожском направлении. Подтверждение тому – на видео. Около десяти выстрелов в сторону безоружных", – сказал он.

Начато уголовное производство

По этому факту возбуждено уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин и добавил, что это намеренная политика преступного режима кремля по уничтожению всего украинского.

"Страна-террорист россия продолжает демонстрировать полное пренебрежение к закону и базовой человеческой морали. Еще одно доказательство тому — видео убийства российскими военными двух пленных украинских бойцов. На записи ясно видно, что защитники Украины сложили оружие и не оказывали сопротивления. Оккупанты же цинично расстреливают безоружных людей. По этому факту возбуждено уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. По данным следствия, преступление совершено в июне 2024 года вблизи населенного пункта Работино Запорожской области”, — прокомментировал Костин.

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Наказание будет!

В свою очередь, Дмитрий Лубинец отметил, что это очередное зафиксированное военное преступление, за которое непременно должна быть ответственность. И очередной факт нарушения россиянами норм Женевских конвенций и международного гуманитарного права, которые регулярно не соблюдает РФ – от обычного солдата до военного руководства, которое не запрещает убийства и казни украинских военнопленных.

"В очередной раз обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации зафиксировали многочисленные убийства обезоруженных украинских военнопленных российскими солдатами. За все совершенные преступления на нашей земле и против наших людей должно быть наказание", – подчеркнул Лубинец.

Что известно о преступлениях россиян?

Однако россияне совершают преступления не только в отношении защитников, но и в отношении гражданских. На днях в Сети появилось видео, на котором оккупант рассказывает о военных преступлениях в Авдеевке, включая жестокое обращение с гражданскими. Имя убийцы – Рустам Гареев. Он подписал контракт в Ханты-Мансийском округе, что почти в 3 тысячах километров от Украины. В плен ВСУ солдат 41-й бригады армии РФ попал под Очеретино. Его первое сражение произошло в Авдеевке. В целом, события в городе оккупант характеризует как "захват, зачистка и закрепление". Захватчики искали "место, где дислоцироваться", и выбрали подвал. Там были двое местных, приблизительно 37 лет.

"Командир с позывным "Омск" подумал, что они корректировщики. И мы их ликвидировали. Сначала поломали прикладами, били по рукам, по ногам, минут 20. Потом нашли веревки и повесили", — признался российский преступник.

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Что еще известно о преступлениях россиян?

Далее он сообщил, что в другом подвале, "ища укрытие от минометов", увидели женщину с двумя детьми – девочками 11 и 13 лет. Россияне расспросили, почему они не уехали, оказалось, что им некуда ехать. Тот же "Омск" приказал заклеить всем гражданским роты скотчем.

"Мы просто искали укрытие от миномета. Обнаружили женщину 38 лет и двух девочек 11 и 13 лет. В результате поступила команда от командира группы "Омска" закрыть рот скотчем всем трем. Затем, начиная со взрослой, начали насильственные действия. Впоследствии ставили к стене и расстреливали", — рассказал оккупант.

Насиловали детей на глазах родителей!

Россиянин добавил, что однажды оккупанты "применили насильственные действия" в отношении двух женщин 38-40 лет, а затем отвели в подвал. Там обнаружили девочку 10 лет – ее изнасиловали на глазах родителей! По словам циничного захватчика, все это заняло около двух часов, а закончилось, традиционно, расстрелом. За успешную службу оккупант был повышен до младшего лейтенанта. Очевидно, для россиян термин "успешная служба" оценивается количеством изнасилованных украинцев — женщин и детей.

Обыденность зла

Напомним, что когда продолжались бои за Авдеевку, на российском телевидении говорилось, что гражданские ждут, пока солдаты Путина "освободят их от нацизма". То, что рассказал Гареев, полностью становится в один ряд с преступлениями нацистов. А больше всего поражает то, как спокойно он говорит о своих действиях. И как охотно заменяет слово "изнасилование" на "совершение насильственных действий", "убийство" – на "ликвидацию". И как хорошо помнит все свои жертвы.

В том отрывке, который выложили на канале "Пленные СВО", Гареев не приносит извинения и не рефлексирует над своими действиями. Он частично возлагает вину на командира, отдавшего приказ, но не сообщает, что исполнители приказа хоть как-то подвергли сомнению необходимость убивать и насиловать.

Напомним, стала известна причина смерти пленного "азовца" Ищенко в российском СИЗО.

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