Россияне дождались "генерала Мороза": почему Киев замерзает после обстрелов и что рекомендует власть

Ситуацию в столице сейчас называют одной из худших в Украине. Пока мэр Виталий Кличко обижается на критику из Офиса Президента, киевляне возмущены беспомощностью городских властей.

Почему город с бюджетом в 106 миллиардов гривен замерзает после атак, тогда как прифронтовой Харьков держится — разбиралась корреспондент ТСН Мария Васильева.

«Генерал Мороз» и бюджетная пропасть

Российские пропагандисты годами угрожали Украине геноцидом из-за массированных атак по энергетике именно в пик морозов. К этому готовились все, но Киев имел больше всего ресурсов. Нынешний бюджет столицы — 106 миллиардов гривен, что в пять раз больше бюджетов Харькова или Днепра. Однако после атаки 9 января ситуация в Киеве оказалась близкой к катастрофе.

Отсутствие защиты

Энергосистема столицы держится на трех советских гигантах: ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкой ТЭЦ-4. Это коммунальные объекты «Киевтеплоэнерго». Город обеспечен собственным светом лишь на 60%, остальное приходится брать извне. В условиях войны эта централизованность стала миной под системой жизнеобеспечения — ТЭЦ являются огромными неподвижными мишенями.

Как выяснилось, на столичных ТЭЦ не было вообще никакой защиты, кроме мешков с песком. Об этом в эфире «Ночной стражи» рассказал глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин. Он отметил, что в Киеве не было сделано даже минимума — не защищены подстанции, которые запитывают котлы.

Сергей Сухомлин: «Агентство восстановления писало киевским властям письма, что готово присоединиться к сооружению защиты, однако средств от города не поступало».

Режим чрезвычайного положения и критика правительства

Из-за катастрофической ситуации в энергетике введен режим чрезвычайного положения. Ликвидацией последствий в столице теперь будет руководить первый вице-премьер Денис Шмыгаль. С трибуны Верховной Рады он прямо заявил, что Киев подготовлен «намного слабее Харькова».

Денис Шмыгаль: «Харьков был подготовлен лучше. Киев, к сожалению, был подготовлен намного слабее, я скажу — не подготовлен совсем, поэтому сейчас придется принимать кризисные меры».

Почему Харьков смог, а Киев — нет?

Секрет Харькова — в децентрализации. Вместо трех крупных объектов там сделали ставку на мобильные котельные и мини-ТЭЦ. В Киеве же Виталий Кличко осенью рапортовал о готовности и когенерационные установки на 100 мегаватт. Однако в январе оказалось: работают только две установки из пяти, а общая мощность составляет лишь 66 мегаватт.

Из официального комментария КГГА: «На трех [электростанциях] проводятся пусконаладочные работы… запуск запланирован на конец февраля. Эти мощности не могут покрыть потребление города в зимний период».

Реальность столицы: эвакуация или борьба?

Более тысячи домов остаются без тепла. Порывы труб, лед в квартирах и аварийные отключения (особенно на Левом берегу) — это реальность сегодняшнего Киева. Виталий Кличко призвал киевлян эвакуироваться, чем вызвал волну возмущения, ведь за четыре года войны город не предложил ничего лучше этого «совета».

По данным The New York Times, 9 января россияне поразили трансформаторные подстанции вокруг столицы, отрезав город от внешнего питания. Киев потерял более 90% необходимой мощности.

Несмотря на все, киевляне не сдаются. Жители одного из комплексов, где произошел прилет, прямо во дворе развели костер и устроили вечеринку с танцами и мангалом — как символ того, что сломить дух города не удастся даже в самый лютый мороз.

