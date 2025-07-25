Россияне дронами и авиабомбами атакуют Харьков: какая ситуация в городе сейчас

Последствия атаки на Харьков / © ГСЧС Украины

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Российские оккупанты 25 июля атакуют Харьков. Вечером, 25 июля, один беспилотник упал посреди дороги в центральной части города, ночью — еще один дрон взорвался в воздухе, другой атаковал башенный кран. Взрывы в Харькове раздаются и сейчас.

Также до 17 возросло количество пострадавших в результате прилета управляемой авиабомбы. Утром оккупанты сбросили ее на медицинское учреждение в Индустриальном районе. Среди пострадавших — 12-летняя девочка.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Бойко.

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Харьков вторые сутки под ударами управляемых авиабомб. Сегодня утром — новый удар. Россияне попали прямо в медицинское учреждение. Рядом — частные дома. Есть раненые, среди них — 12-летняя девочка. И снова — ни одного военного объекта вокруг.

Удар пришелся прямо на медицинское учреждение. В жилых домах, что рядом — взрывной волной повыносило стекла и подвигало заборы. И все это — среди белого дня, когда на улице уже было немало людей.

«Слышу свист такой сильный и громкий. Даже не успела понять, что это. Меня только подбросило как ту букашку. Наверное, они целились в больницу… А мы же здесь рядом. Я даже когда-то там работала», — говорит Александра, владелица поврежденного дома.

«Женщина моя была дома, а я на работе. Она позвонила, я приехал — и увидел: выбиты все окна на веранде, в комнатах тоже повылетало. Сарай и гараж вскрыло. Очень много повреждений», — говорит Олег, владелец поврежденного дома

Вражеский снаряд попал по территории тубдиспансера. В момент атаки внутри находились медики и пациенты. Несколько часов было неизвестно, есть ли под завалами люди. Ведь спасатели услышали, как под руинами звонит телефон. Но, к счастью, под разрушенными конструкциями никого не нашли.

«По предварительным данным, здесь были 13 пациентов и столько же медперсонала. Это исключительно гражданский объект. Рядом жилые дома. Никаких военных целей — здесь нет», — говорит Амил Омаров, руководитель Харьковской областной прокуратуры.

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На данный момент известно о 17 пострадавших. Среди них — 12-летняя девочка. Одну пострадавшую госпитализировали — ее состояние легкое. И это уже вторая атака на Харьков за два дня.

Накануне — попали в многоэтажки в Шевченковском районе. Пострадали более 40 человек. Трое из них — до сих пор в больницах.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 новости 25 июля. Закон о НАБУ ОТМЕНЯТ? Что говорит Зеленский. СТРАХИТТЯ в Харькове