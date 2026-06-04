Россияне дронами и ракетами атаковали одну из областей Украины: вспыхнули сильные пожары (видео)

Последствия российских ударов / © ТСН

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Российские оккупационные войска нанесли очередной массированный и коварный комбинированный удар по Днепропетровщине. Под ударом вражеских баллистических ракет и ударных беспилотников оказался Днепровский район, именно пригород Днепра, а также город Павлоград.

Враг применил циничную тактику повторных ударов по экстренным службам и целенаправленно уничтожал гражданские продуктовые и логистические хабы. Масштабный пожар на гражданских объектах бушует до сих пор.

На месте российского террора работает корреспондент ТСН Анастасия Невирна.

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Война в Украине: Россия атаковала пригород Днепра

Ракетно-дроновая атака на Днепровский район началась еще после обеда накануне и продолжалась по сути до поздней ночи. Российские оккупанты несколькими последовательными волнами направляли свои ударные беспилотники на гражданскую инфраструктуру — под ударом оказались крупные склады с продуктами питания известной торговой сети и помещения национальной логистической компании.

Сразу после первых мощных взрывов в небо поднялся гигантский столб черного дыма, а пламя начало стремительно охватывать все большую территорию. Однако укрощать огненную стихию спасателям ГСЧС приходилось в экстремальных и смертельно опасных условиях. Россияне устроили настоящую охоту на пожарных: новые БпЛА непрерывно летели в этот же район на повторные удары, заставляя тушить пожар с перерывами на безопасность. Когда угроза с неба немного отступала, над ликвидацией возгорания одновременно работали более сотни спасателей и 40 единиц спецтехники. В Сети уже появились драматичные кадры момента прилета по складам и самоотверженной работы бойцов ГСЧС. Пожар в пригороде Днепра десятки подразделений продолжают тушить и до сих пор.

Подлый удар баллистики по спасателям: интервал в 40 минут

Одновременно с налетами беспилотников российская армия выпустила по Днепропетровщине тяжелые баллистические ракеты. Оккупанты осуществили два удара в одну и ту же локацию с продуманным интервалом в 40 минут. Враг действовал намеренно: вторая ракета прилетела именно тогда, когда на место первого прилета прибыли медики, полицейские и экстренные службы ГСЧС для ликвидации последствий и спасения людей.

В результате этого циничного двойного удара ранения получили восемь человек. По состоянию на утро семь пострадавших находятся на больничных койках, состояние трех из них медики оценивают как тяжелое.

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Ночной террор Павлограда: попадание в пятиэтажку

Ближе к ночи, около 23:00, под вражеским ударом оказался и Павлоград. Россияне направили ударный беспилотник прямо на жилой квартал города. Вражеский дрон попал в жилую пятиэтажку, вызвав серьезные разрушения и пожар.

В результате ночного прилета в Павлограде травмированы двое мирных жителей: 45-летний мужчина и пожилая женщина в возрасте 75 лет. К счастью, по оценкам врачей, их ранения не являются тяжелыми. Кроме изуродованного дома, во дворе полностью сгорели 4 автомобиля, еще 4 транспортных средства сильно повреждены обломками и взрывной волной. Также в городе существенно побиты местное предприятие и объекты критической инфраструктуры. Сейчас на всех локациях прилетов продолжаются ликвидационные и следственные работы.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НАЖИВО С ЭПИЦЕНТРА ПОПАДЕНИЯ! ДНЕПР ПЫЛАЕТ ПОСТОЯННО!

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