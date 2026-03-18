Россияне дронами охотятся на гражданских: фермер Виктор рассказал, как стал жертвой оккупантов

В Днепре спасают фермера

Реклама

В Днепре врачи борются за жизнь фермера Виктора, который попал под прицельный удар российского дрона. Мужчина получил тяжелые ожоги, переломы и потерял зрение, однако, как только пришел в себя в реанимации, начал умолять медиков не о лекарствах, а о помощи для своих животных. В 150 километрах от больницы, в прифронтовом селе, без присмотра остались две коровы и трое телят.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Россияне охотятся на гражданских

В тот день господин Виктор, как обычно, вез свежее молоко в магазин. Его путь пролегал по грунтовой дороге Синельниковского района, который россияне терроризируют КАБами и дронами ежедневно.

Реклама

Виктор, пострадавший: «Слышу такой взрыв. Полностью лицо в крови. И я вижу, что горит машина. Я открыл с трудом дверки и вылез, потому что гореть уже начала. И пополз к кустам, а они летают вокруг машины!»

Тяжелораненый, без пальцев на руках и с окровавленным лицом, мужчина полз к главной дороге. Когда начал замерзать, из последних сил стал звать на помощь. Его услышали военные, которые проезжали мимо. Они погрузили Виктора в авто и немедленно доставили в больницу.

Как медики помогли коровам

Состояние пациента было критическим: несколько сложных операций, переливание более трех литров крови. Но медиков поразило другое — первые слова мужчины после анестезии.

Врач-реаниматолог: «Одно повторяет: кто будет смотреть за моими коровками? У него их две, трое телят. И беспокоился, чтобы их обязательно накормили. Мы звонили соседям по тем телефонам, которые он давал, но, видимо, из-за травмы какие-то цифры он говорил неправильно. Только через сутки нашелся сын».

Реклама

Село господина Виктора почти отрезано от мира, связь там — большая редкость. Только когда медикам удалось связаться с сыном, который живет неподалеку, раненый смог успокоиться.

Виктор: «Звезда и Майка. Две коровы и трое телят. У нас и связи в селе нет, редко бывает. Пока дозвонились до сына… Сейчас спокойнее».

В каком состоянии фермер

Только убедившись, что скот накормлен, Виктор начал думать о собственном выздоровлении. Впереди у него долгий путь — более десяти плановых операций. Самая большая надежда врачей — хотя бы частично восстановить мужчине зрение. Медики говорят: такая воля к жизни и забота о ближних (даже если это рогатые подопечные) — лучшее лекарство.

Виктор верит, что еще вернется к своим «Звезде» и «Майке». Потому что там, в маленьком селе в 150 километрах от реанимации, его ждет жизнь, которую он так преданно защищал даже на грани смерти.

Реклама

