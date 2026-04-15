Россияне два дня подряд атакуют областной центр Украины: много погибших, изуродованные дома (видео)

Последствия удара по Днепру

Ночью россияне снова атаковали Днепр дронами-камикадзе. В городе прогремела серия взрывов, в результате которых пострадала 29-летняя женщина. По информации ОВА, враг ударил по центру города. Изуродована 9-этажная новостройка, до сих пор горит админздание.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

Что известно о последствиях удара по Днепру 14 апреля

Сегодня в Днепре день траура — чтят память пяти жертв ракетного удара. Россияне в Днепре убили пятерых мужчин. Им было 40, 44, 45, 55 и 62 года.

Еще 27 получили ранения. Враг ударил баллистикой по городу около полудня накануне. Вспыхнул пожар. Изуродованы заправка, кафе и немало авто.

Погибшие и раненые — это гражданские, которые проезжали мимо, шли по делам или просто пили кофе. В больницах остаются около двух десятков пострадавших. Двенадцать в тяжелом состоянии. Им от 21-го до 67-ми лет.

Взрыв в Днепре прогремел около полудня на фоне объявленной угрозы баллистики. После удара сразу вспыхнул пожар. Столб дыма, который поднялся, был виден из нескольких районов города. Огонь спасателям уже удалось потушить.

Известно, что враг повредил гражданскую инфраструктуру, а также кафе, магазин и авто. Жилой застройки рядом нет. По предварительным данным, оккупанты ударили «Искандером».

Последствия атаки по Днепру 14 апреля / © Национальная полиция Украины

В каком состоянии раненые

«Мы сейчас в больнице, здесь спасают раненых. С места взрыва госпитализировали более двух десятков пострадавших. На данный момент известно о пяти погибших — один из них умер в больнице, несмотря на все усилия медиков. Все эти люди — это те, кто проезжали или шли мимо», — говорит Ольга Павловская.

Медики сообщают о характере травм: у людей минно-взрывные поражения, осколочные ранения, переломы и рваные раны. Девять человек находятся в тяжелом состоянии, продолжаются операции.

Ликвидация последствий

На месте удара до сих пор работают все службы, посторонних туда сейчас не пускают. Движение вокруг перекрыто. В ОВА показали кадры, как коммунальщики ликвидируют последствия удара — все вокруг засыпано стеклом.

На эту минуту это вся информация. В Днепре снова звучит тревога, будьте в безопасности.

Атака на Днепр 15 апреля

В ночь на 15 апреля российские оккупанты продолжили атаковать Днепр ударными дронами.

Последствия удара по Днепру 15 апреля

По данным ОВА, три человека пострадали. Враг атаковал беспилотниками два района области.

В Днепре изуродованы админздание и многоэтажка. Пострадали три человека. 29-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Женщина 22 лет и мужчина 65 лет на амбулаторном лечении.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 6:00 15 апреля. Самые первые утренние новости среды!