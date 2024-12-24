Россияне двигаются на Покровск: украинские военные обратились к командованию

Покровск — город, который уже несколько месяцев находится под угрозой захвата оккупантами. Однако, несмотря на сложную ситуацию, украинские военные заявили, что могут удержать Покровск Донецкой области и назвали, что должно сделать высшее командование.

Что происходит в Покровском направлении – в эксклюзиве ТСН.ua.

Принимать решения, соответствующие обстановке, и дать больше дронов!

Военные заявили, что могут удержать Покровск, если высшее командование сменит тактику и даст средства. Соответствующее обращение от военного на своей странице опубликовал журналист Юрий Бутусов. Командир 1-го отдельного штурмового батальона "Да Винчи" Дмитрий Филатов заявил в сообщении, что украинская армия имеет серьезные преимущества в Покровске, потому что мы понимаем пути ударов врага, у наших войск больше боеприпасов для артиллерии на данный момент, у нас есть качественные командиры и боеспособные подразделения. Филатов также заявил, что если будут исправлены некоторые проблемы, Покровск будет спасенное, российское наступление будет разбито и, по его словам, еще не поздно исправить ситуацию.

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Он также назвал наиболее критические проблемы наших войск в Покровском направлении.

“ Наиболее критическими проблемами для наших войск являются :

- организация наших боевых порядков, когда оборона привязывается не к рубежам, а к точкам на карте, содержание которых не всегда целесообразно в реальной обстановке;

- недостоверные доклады командиров разных уровней, которые боятся смещения, и не сообщают своевременно о потере позиций;

- нехватка взаимодействия, когда в одной полосе работают несогласованно несколько подразделений;

- острая нехватка дронов, в количестве которых враг имеет существенное преимущество.

Почему нет дронов?

Филатов говорит, что для наших воинов остается непонятным, почему отсутствует минимально необходимая поставка дронов от государства. На примере своего батальона заявил, что ребята получили фактически в два с половиной раза меньше БПЛА, чем имели бы.

"Наш штурмовой батальон постоянно выполняет задачи на наиболее сложных и значительных участках фронта, но за последние 6 месяцев мы получили от Минобороны менее 30 дронов типа Мавик и Аутел. При том, что минимальные затраты в месяц составляют более 100 таких дронов".

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Кроме того, военный рассказал, сколько получают финансирование от Минобороны на определенные нужды и куда иногда приходится тратить эти деньги, вместо того, чтобы дополнительно купить дронов.

“Ежемесячно мы получаем от Минобороны 10% от размера НДФЛ, это составляет около 1,2 миллиона гривен. За эти деньги мы финансируем первоочередные расходы. На 200 тысяч покупаем решетку на бронетехнику, чтобы ее защитить. На 60 тысяч гривен вынуждены покупать бумагу для печати всех приказов и поступающих нам документов. На закупку дронов, антенн, кабелей и средств питания у нас остается 900 тысяч гривен. Это стоимость 5 дронов Мавик-3Т. Это наша потребность на два дня, учитывая наши масштабы задач. На средства РЭБ средств не остается вообще".

Филатов также рассказал, что Минцифры объявило программу начисления баллов за уничтоженных окупантов и технику. Согласно результатам в декабре по этой программе "Волки Да Винчи" должны получить 58 дронов типа Мавик, но почему-то не получили ни одного дрона до сих пор ждут, и упрекнул, что многое обеспечивают именно волонтеры, а не государство.

"Все поставки штурмового батальона дронами и оборудованием, средствами РЭБ обеспечивается от многих волонтеров и волонтерских фондов. Но это обеспечение не может быть постоянным и стабильным. Недопустимо ставить судьбу Покровска в зависимость исключительно от помощи волонтеров. Обеспечение дронами и РЭБ - это ключевой элемент современных действий, без них невозможно беречь людей, бронетехнику, артиллерию, уничтожать врага, применять войска вообще. Почему это до сих пор нужно доказывать?"

Филатов выразил надежду, что военное руководство обратит внимание на описанные проблемы и украинским войскам удастся защитить Покровск.

"Надеюсь, что руководство обратит внимание на эту проблему, и в ближайшее время будут приняты решения по системному обеспечению войск на покровском направлении дронами и РЭБ, потому что жизнь наших воинов и цена нашей земли несравнимо выше, чем относительно небольшие суммы, которые нужны на дроны и РЕБ. И в таком случае мы сможем защитить Покровск и уничтожить оккупантов".

Что не так с приказами?

Ранее высшее военное командование уже упрекали за решение на Покровском направлении. В частности, командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов назвал главной причиной крушения на Покровском направлении - нереалистичные задачи.

"Главная причина катастрофы на Покровском направлении — высшее командование, которое ставит перед подразделениями нереалистичные задачи. Генералы, не понимающие возможности подразделений и не ориентирующиеся в ситуации на линии столкновения".

Заявление Института изучения войны

В то же время 24 декабря в американском Институте изучения войны заявили, что войска РФ постепенно продвигаются возле Покровска Донецкой области., что Путин поставил перед военными задачи территориальных завоеваний, а не захват важных населенных пунктов.

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"Путин все чаще характеризует российские наступления в квадратных километрах вместо того, чтобы подчеркивать захват конкретных населенных пунктов, как он делал раньше. Путин, возможно, дал указание российскому военному командованию отложить захват Покровска в пользу достижения дальнейших успехов через открытые поля и небольшие населенные пункты, по мере того, как российские войска приближаются к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей".

Что будет, если россияне захватят Покровск?

Другой военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии "РБК.Украина" рассказал, что будет, если оккупантам все же удастся захватить Покровск., ставится определенная цель на какие рубежи выйти. захватить, это будет приостановка, как после Бахмута, предположил эксперт.

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"Но это значит, что война закончится и что они не будут планировать следующие операции. Эта тоже была спланирована на Донецком направлении. Вот они ее как могут выполняют. Продвижение у них не быстрое. Оно постоянно, но это не то, что они планировали".

Впрочем, в случае захвата Покровска дальше боевые действия продолжатся, хотя интенсивность уменьшится, потому что россияне будут готовить следующую операцию. Но из-за паузы – как и было до этого, подытожил эксперт.

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