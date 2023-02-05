"Россияне еще себе выстрелили в ногу": решение верхушки РФ после санкций запада еще больше усилили дефицит доходов

Нефтяные санкции, начавшие действовать 5 декабря, несмотря на ожидания скептиков, оказались эффективными. Россия сейчас продает нефть почти по себестоимости, а 5 февраля вступают в силу следующие ограничения – будут действовать два потолка цен на российские нефтепродукты. Дизельное топливо и бензин не позволят покупать дороже 100 долларов за баррель, для мазута потолок – 45 долларов. Очередной удар по российским доходам наносят США, страны ЕС, Великобритания, Япония, Австралия и Канада, говорится в ТСН.

Россия, говорят острословы, не производит ничего кроме бед и углеводородов – так называют ископаемое топливо. Политологи же заметили еще одну вещь: Россия, якобы никогда ни на кого не нападавшая, в последние десятилетия начинает свои войны с соседями лишь, когда нефть стоит не менее 100 долларов за баррель, а "кубышка" лопается от глупых денег. Так было недавно, но, похоже, эти тучные годы остались для россиян позади.

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В начале декабря, когда США и Евросоюз объявили, что отказываются от российской нефти сами и вводят ценовой потолок для других, это решение много критиковали. Мол, потолок в 60 долларов — большой, пусть был бы вдвое ниже. Тем более, что России удалось пристроить часть нефти, продавая ее Китаю и Индии. Но в реальности санкции заставили ее продавать нефть почти вдвое дешевле рыночной цены и еще побегать за желающими ее купить, придумывать схемы полулегальных поставок и тратиться на создание флота из списанных танкеров. В то же время российский бюджет, который планируется на три года, был рассчитан на цене в 70 долларов за баррель и докризисные объемы продаж. “Вдруг выясняется, что нефть продается не по 70 долларов за баррель, а только по 48. Более того, мы сейчас видим, что отдельные партии нефти из балтийских портов идут по цене 37-38 долларов за баррель. И вот, учитывая такую картину, можно сразу сказать, что российский бюджет оказался в проигрыше. То есть будет меньше денег, чтобы вести войну», – говорит российский экономический аналитик Михаил Крутихин.

Ожидания тех, кто рассчитывал на скорейшее банкротство России, они не оправдали. Санкции действуют медленно и все же война обходится России дорого: фонд национального благосостояния — пополнявшая нефтегазовые сверхдоходы правительственная "кубышка" в прошлом году сократился на рекордные 35 миллиардов долларов, это его пятая часть. Хотя главные — нефтяные санкции начали действовать только с декабря, так что их эффект Россия почувствует в этом году. К тому же, ценовой потолок в скором времени планируют пересмотреть и снизить еще. Выбить у агрессора оружие из рук и при этом не навредить себе и мировой экономике — вот цель, к которой стремится клуб стран демократического мира. “Мы работали с коалицией стран, чтобы установить ограничения на цены российской сырой нефти, и в скором времени мы сделаем то же самое для российских нефтепродуктов. Цель – стабилизировать мировые цены на энергоносители и снизить российские доходы”, — говорят партнеры.

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Россияне изобретают схемы обхода санкций, но они сложны, дороги и помогают продать лишь незначительную часть излишка нефти. Пока начинают действовать ограничения на российские нефтепродукты, придется проявлять еще больше изобретательности. Альтернативных покупателей на них вместо Европы найти непросто. Ведь Китай и Индия с готовностью покупают российскую нефть по демпинговой цене, однако сами являются производителями горючего. В то же время европейцы, покупавшие половину российских нефтепродуктов, прежде всего, дизель и мазут, подготовились к этому шагу — сделали запасы и нашли альтернативу российскому горючему.

“Совершенно реально найти новые объемы и заместить российское горючее. Что произошло в Европе в этом году – они решили гораздо более сложную задачу – обеспечение себя природным газом. Они отказались от русского и россияне еще сами себе выстрелили в ногу, когда начали ограничивать поставки. Так цена взлетела до 3 тыс. долларов. Но к чему это привело? Что газовые танкеры уехали со всего мира в Европу. И стали в огромную очередь, что даже европейские порты не могли перевалить такой объем. И тогда произошло снижение до тысячи долларов, втрое цена упала, потому что рынок насытился. Такое же будет и с дизтопливым”, — уверяет эксперт Юрий Куюн.

Российские контрмеры, например, указ Путина не продавать нефть тем странам, которые решили придерживаться ценового потолка, по мнению экономистов, лишь усугубляют проблемы страны-агрессоры дефицита доходов и перепроизводства нефти, потому что хранить ее уже негде, законсервировать скважины фактически невозможно. Они преимущественно на севере – в вечной мерзлоте, и если остановить качать нефть, она распадается на твердые вещества – скважина парафинируется. Восстановить добычу из нее потом настолько дорого, что это бессмысленно, надо бурить новое, или останавливать производство. Это не окажет немедленного эффекта. Однако доходы российского бюджета и напрямую очень сильно зависят от нефти и газа. Экономисты посчитали: западные энергетические санкции способны на 20-30 процентов сократить доходы российской казны.

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