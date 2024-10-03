Россияне ежедневно атакуют Украину "Шахедами": удалось ли им истощить ПВО

Основная задача ежедневных российских атак "шахедами" — "засушить" украинскую систему противовоздушной обороны.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, враг таким образом пытается вытащить максимальное количество противоракет и определить расположение средств ПВО.

“Вместе с “шахедами” шли разведывательные дроны. Они определяли расположение наших средств ПВО и алгоритм действий по уничтожению беспилотников. Они пытаются выполнить эту задачу. Как только они поймут, что "засушили", может пойти ракетная атака", — рассказал Роман Свитан.

По его словам, у украинских сил ПВО есть механизмы уничтожать "шахеды", не используя большое количество ракет.

“У нас сейчас работает хорошая система РЭБ и практически слепит “шахеды”. Они уходят и теряются. По крайней мере, по радиоконтролю. А значит, врезаются в землю. У нас сейчас достаточно хорошая плотность наземных мобильных групп плюс зенитно-пушечных комплексов. И когда уже несколько линий обороны не сбивают "шахед", только тогда выпускают ракету. Плюс авиация тоже успешно выполняет боевые задания”, – рассказал военный эксперт.

Он считает, что в дальнейшем украинской армии следует "удешевить" противодействие российским беспилотникам, ведь враг не собирается сбавлять темпы атак.

"Чтобы сделать это, а также увеличить количество уничтоженных "шахедов", лучше докупить несколько эскадрилей легкомоторных самолетов типа Embraer EMB 314 Super Tucano. Это легкомоторный самолет со встроенными пулеметами. За один полет он может сбить до десятка "шахедов". А час полета стоит до 500 долларов. По крайней мере, на правом берегу легкомоторные самолеты будут успешно выполнять эти задачи”, — считает Роман Свитан.

Напомним, в ночь на 3 октября армия РФ массированно атаковала Украину беспилотниками: сколько "Шахедов" сбило ПВО.

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