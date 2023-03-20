"Россияне готовят нам сюрпризы": таролог раскрыла коварный замысел оккупантов

Россияне постараются атаковать, но сил у них уже нет.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что оккупационная армия хочет расширить сухопутный коридор, соединяющий Россию с временно оккупированным Крымом.

В частности, армия Путина пытается продвигаться вдоль дуги между Кременной, Лиманом и Угледаром.

Насколько Кремлю реально воплотить этот план в жизнь, рассказала в эксклюзивном интервью ТСН.ua таролог Ирина Клевер.

"У них нет ресурса, чтобы это сделать. Но, очевидно, они будут делать попытки. Чем больше мы будем подготовлены, тем меньше мы дадим шансов делать такие наступательные действия по каким-то направлениям. Они рассчитывают на эффект неожиданности. Россияне готовят нам сюрпризы, но не такие, каких мы еще не видели", – сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.