Россияне готовят наступление на Харьков: военные откровенно рассказали о ситуации на фронте и потерях

Россияне готовят наступление на Харьков / © ТСН.ua

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На Харьковщине россияне начали больше сосредотачивать своих сил после вытеснения Сил обороны Украины из Курской области. О предстоящем масштабном наступлении РФ уже говорят длительное время, но западные аналитики считают, что оно начнется в июне, потому что Россия имеет «четырехмесячное окно», чтобы прорвать оборону украинских войск, прежде, чем осенние дожди превратят землю в болото.

Об этом говорится в материале военного корреспондента «ТСН Недели» Андрея Цаплиенко.

Наступление РФ на Харьковскую область

Мирные переговоры кремлевский диктатор использовал, как ширму для наступления. В тот момент, когда в Турции эмиссары Путина уже садились за стол переговоров, его бронетехника поползла с севера в сторону Харькова.

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Атака была попыткой отбить лес, который оккупанты назвали «Берлин». Накануне бригада «Хартия» завершила операцию по освобождению этой территории. Но россияне не унимаются. Лес им нужен, как плацдарм для продвижения на Харьков.

Сейчас Россия стянула 50 тысяч военных к границам Харьковской области, утверждают западные аналитики. Прогнозируют в июне большое наступление Путина. В «Хартии» обещают — здесь у них ничего не получится.

«Они будут и дальше пробовать захватывать город Харьков. Пока мы здесь, шансов у них мало», — говорит «Гефест», командир артдивизиона бригады НГУ «Хартия».

Каждый день пехота «Хартии» улучшает свою боеспособность. Если бойцы не на позиции, то они на полигоне. Все, как в реальных условиях. А, главное, боевые командиры точно видят ошибки, которые грозят потерей людей. Среди бойцов есть те, кто вернулся после СЗЧ.

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Хотя война меняется быстро, но роль пехотинца остается ключевой. А некоторые виды вооружения буквально на глазах теряют свое значение, потому что становятся легкой добычей для дронов.

«Интенсивность воздушной разведки на Харьковском направлении такова, что выживание здесь зависит от двух факторов — скорость и качественная маскировка. Так вот, маскироваться наши ребята научились у противника. Здесь, на фронте, работают те вещи, которые сначала нам казались смешными, наивными и неэффективными», — говорит Андрей Цаплиенко.

Россияне давно уже маскируют свои «Грады» под тентами. Они, как и мы, отныне очень редко используют реактивную артиллерию. Такой большой установке почти нереально незаметно доехать до пусковой позиции. Но есть необходимость — и ребята едут. Потому что иногда только они могут остановить массированное наступление техники.

Как военные готовятся к обороне

У Путина есть несколько месяцев для того, чтобы попытаться провести еще одно масштабное наступление на Украину. У Сил обороны Украины — ограниченный ресурс людей и времени. Делается все возможное, чтобы до летнего путинского наступления успеть запустить корпусную систему управления войсками.

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«Корпус работает одним целым механизмом, где солдат знает соседа слева, соседа справа. У них будет нормальная коммуникация, перекрестные сектора огня, и не бояться, что обвалится фланг, и его обойдут», — говорит «Одесса», начальник штаба батальона «Сила Свободы» бригады «Рубеж».

Во второй корпус Нацгвардии, кроме «Хартии», вошли несколько мотивированных подразделений. Среди них — бригада «Рубеж», частью которой является батальон «Сила Свободы». Зона ответственности сейчас — часть Донецкой области.

Беспилотники на оптоволокне с каждым днем все сильнее и сильнее подрезают логистику украинского войска. Но бригада «Рубеж» пытается соответствовать своему названию и не дает оккупантам продвигаться. Основным средством противодействия стала дальнобойная артиллерия. Отдельная артбригада Нацгвардии поддерживает ребят из «Силы Свободы» словацкими пушками с красивым женским именем «Зузана».

«Зузана-2» похожа на огромный автоматический карабин, который за минуту может метко выпустить шесть снарядов. Точность и дальность позволяет достать точки запуска тех самых FPV-дронов на оптоволокне, которыми противник безнаказанно кошмарит прифронтовые дороги.

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Главная опасность для артиллеристов — разведывательные дроны россиян, которые целенаправленно ищут «Зузану». А когда находят — не пожалеют и самолет с КАБом поднять. Причем, от обнаружения до запуска — считанные минуты. Чтобы воздушную разведку не достала наша ПВО — враг поднимает дроны на несколько километров, туда, где пулеметы мобильных групп уже бессильны. Поэтому зенитчики нашли зеркальное противодействие российским разведывательным БПЛА — FPV-дроны.

Именно на этом направлении больше года назад украинцы стали атаковать российские беспилотники FPV-дронами. Технология разошлась. Сейчас идет борьба скоростей, маневренности и выносливости.

Взаимодействие подразделений превратило этот участок фронта в непроходимую зону для оккупантов. Потери врага здесь в десятки раз больше, чем у нацгвардейцев, утверждает начштаба «Силы Свободы».

«Один к двадцати шести. Плохо, что умирает один наш. Но двадцать шесть орков умирает в ответ. Это наш батальон. И мы пехотный батальон, не БПЛА, не силы поддержки. Четыреста орков за примерно три месяца», — говорит «Одесса», начальник штаба батальона «Сила Свободы» бригады «Рубеж».



Максимальный результат за минимальные средства — именно такие технологии надо искать, чтобы остановить очередное наступление орды, которое Путин, похоже, начнет в ближайшие дни. Новаторские решения и постоянная гонка на опережение — только так, в условиях ограниченных ресурсов, может выстоять Украина.

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