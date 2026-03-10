Россияне готовят наступление на крупный областной центр Украины: что говорят военные

Россияне стягивают войска на Запорожье / © ТСН

Ситуация на юге фронта обостряется. Российские оккупанты начали активную переброску резервов на Запорожское направление. По данным разведки, подразделения морской пехоты и десантников, которые ранее штурмовали Покровск, теперь фиксируются вблизи Орехова. Одновременно с этим враг терроризирует украинских защитников сотнями новых ударных дронов «Молния».

Корреспондент ТСН Александр Моторный побывал на позициях пилотов-перехватчиков 118-й бригады.

Россияне перебрасывают резервы на Запорожье

Долгое время Покровское направление было приоритетным для Кремля, однако сейчас разведка наблюдает маневры врага в сторону Ореховского отрезка. Появление здесь элитных подразделений десантников и морской пехоты свидетельствует о подготовке врага к интенсификации штурмовых действий на юге.

Сам Орехов и окрестные поселки находятся под постоянным огнем. Оккупанты не жалеют КАБов (управляемых авиабомб) и дронов.

«Враг активнее накапливает живую силу. Сейчас фиксируется резкий рост применения ударных БпЛА — разного типа FPV, "Молний", которые нам докучают. Враг активно накапливает силы на линии боевого соприкосновения», — говорит военный Вячеслав Бородан.

Военный добавил, что оккупанты пытаются наступать малыми группами, однако наши бойцы уничтожают оккупантов.

Угроза от дронов

Военный Вячеслав рассказал, что на Запорожском направлении дроны «Молния» очень опасны, поскольку способны нести противотанковые мины.

«Оно может долетать даже до Запорожья. Враг ежедневно может запускать 100 таких дронов. Мы уничтожаем большинство, однако не хватает ресурсов», — говорит военный.

