Россияне готовят наступление на Запорожье: что известно на этот момент

Вокруг Запорожья строят фортификации, во власти говорят о "расшатывании" ситуации, а эксперты предупреждают о серьезной попытке организовать наступление оперативного масштаба на этом направлении. Все, что известно о вероятном наступлении на Запорожье – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Будет ли наступление на Запорожье

Украинское общество снова охватила паника. В СМИ появляется шокирующая информация, что Россия может готовить наступление на Запорожье. Более того, сообщается, что там уже строят фортификации. В свою очередь Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что на Запорожском направлении происходит накопление сил врага и россияне уже пытались прорвать там оборону.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что российская армия перемещает на передовые позиции на юге Запорожской области подготовленные штурмовые группы. По его словам, враг может планировать штурмы на юге региона. А начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич сообщил, что несколько дней назад россияне пытались прорвать оборону.

"Мы знали о намерениях противника, поэтому нанесли превентивные удары по наземным подразделениям противника, благодаря чему им не удалось достичь своей цели", – сообщил Баргилевич.

В то же время, британское издание The Economist со ссылкой на источники в украинской разведке пишет, что возле города Запорожья тщательно строят фортификации на случай наступления российских войск. Представитель разведки предупредил, что Россия может привлечь около 130 тысяч солдат.

"Украинская разведка считает, что Россия готовится к дерзкому наступлению на город Запорожье, в 30 км от фронта. Когда именно это произойдет, никто не знает", – говорится в статье.

Однако полковник Алексей Хильченко, командир 3-й бригады оперативного назначения НГУ "Спартан", недавно развернутой в Запорожье, отмечает, что Россия "занята в другом месте". По его словам, россияне планировали отправить 20-30 тысяч военных для начального штурма, но половина из них была переброшена в российскую Курскую область.

Впрочем, военный с позывным "Лемберг", командир батальона 118-й бригады, удерживающий юго-западные оборонные позиции Запорожской области, согласен с тем, что россияне планируют атаковать.

"Они еще не готовы ударить, но когда они будут готовы, первый удар будет самым тяжелым", – заметил военный.

Мнения экспертов

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко считает, что у России нет на юге достаточно сил, чтобы провести наступление на Запорожье. Но она может попробовать тактические атаки по некоторым направлениям.

"По Запорожскому направлению. Враг готовит именно тактические штурмовые действия в районах нескольких населенных пунктов. Сил для наступления на Запорожье у врага нет", — пояснил Коваленко.

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По его мнению, сейчас россияне через своих так называемых военкоров будут масштабировать собственные планы, чтобы распространять панику.

"Кураховское направление они рассматривают, как часть возможных действий в Запорожской области. Именно Запорожье враг обстреливает с воздуха, к сожалению", — добавил руководитель ЦПИ.

Коваленко отметил, что россияне будут дезинформировать украинцев о якобы полноценном наступлении на Запорожье. Но эта информация по состоянию на данный момент не соответствует действительности.

Более того, Коваленко рассказал каким образом российская пропагандистская машина распространяет фейки и расшатывает ситуацию в обществе.

"На самом деле, для того чтобы быстро распространять ложь, у них годами разрабатывалась очень разная инфраструктура. Это и инфлюенсеры, и пропагандисты на телевидении. После этого были ботофермы на платформах разных соцсетей и мессенджеров. Поэтому вбросы делаются достаточно быстро, и не только через ботов и пропагандистов, но и через отдельных людей с украинскими паспортами, которые живут за границей и работают на россиян", – отметил Коваленко.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, что также не видит угрозы активного наступления на Запорожском направлении на сегодня. Он заверил, что речь идет о 20-30 тысячах военнослужащих, которые там накапливает Россия. Но часть этих сил российское командование было вынуждено отправить в Курскую операционную зону. А вот то, что они могут активизировать боевые действия, это вероятно, считает Жданов.

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Цель россиян – сымитировать подготовку и убедить нас, что они начинают большое наступление на Запорожье, чтобы мы начали перебрасывать туда резервы. Однако, по его мнению, российская армия может начать атаки на Запорожском направлении, которые в перспективе могут перерасти в более серьезную попытку организовать наступление оперативного масштаба.

"Линии обороны строятся буквально за спиной наших войск, которые стоят на линии боевого столкновения. Оборона простирается вплоть до областного центра, в Запорожье. Чем крепче мы ее сделаем, тем меньше шансов у россиян ее прорвать. Может случиться такая картина, как летом 2023- го, когда мы столкнулись с такой проблемой, как линия Суровикина. Там настолько была глубоко эшелонированная оборона подготовлена, что мы фактически ее не смогли прорвать. До первой линии едва дошли. Так мы можем сделать то же самое", – отметил Жданов.

Шокирующее заявление Кулебы.

В свою очередь экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что одно из его величайших опасений – что избранный президент США Дональд Трамп перестанет предоставлять Украине оружие и боеприпасы. "Голодная диета" может стать попыткой сделать Киев более покладистым, если мирный план Трампа провалится. Кулеба подчеркнул, что последствия этого будут ужасающими.

"Линия фронта на Донбассе разрушится, и россияне окажутся у ворот Днепра, Полтавы и Запорожья. Это будет самый опасный момент для Украины в этой войне", – предостерег он.

По мнению экс-министра, если Трамп действительно лишит Украину помощи, то решающей станет позиция Европы. Он пока не уверен, сделает ли ЕС шаг навстречу Украине, чтобы компенсировать потерю или уменьшение поддержки от Соединенных Штатов.

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