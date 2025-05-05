Россияне готовят прорыв на важном направлении фронта: воины ВСУ рассказали о ситуации

Россияне пытаются наступать на важную трассу / © ТСН.ua

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На Великомихайловском отрезке фронта не прекращаются ежедневные попытки врага пробиться с юга, к магистральной автодороге Донецк — Запорожье и расширить зону оккупации на запад, в сторону Запорожской области.

Только накануне наши воины остановили попытки оккупантов штурмовать украинские позиции в районе Федоровки, Веселого, Бурлацкого, вблизи Свободного поля и Новоселки. В основном, это атаки малых пехотных групп и очень часто вперед мчатся рашиские штурмовики-мотоциклисты. Воины 71 отдельной егерской бригады, одни из тех наших защитников, которые сдерживают нашествие оккупантов на этом участке.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

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Военные работают на Великомихайловском отрезке фронта, на самой границе Донецкой области с Запорожской областью.

«Держим оборону, на данном участке и не даем продвигаться противнику вперед. Также, если у нас есть возможность — наша пехота непосредственно проводит штурмовые действия, мы поддерживаем нашу пехоту — наши дроны летают обнаруживают противника, мы работаем артиллерией нашей — уничтожаем его», — говорит «Сварох», командир артиллерийского дивизиона 71-й ОЕБр ДШВ ВСУ.

Великомихайловский отрезок фронта / © ТСН

«Иногда — контрбатарейка, если мы достаем. А в основном — это техника — пехота», — говорит «Инженер», командир гаубицы Д-30 71-й ОЕБр ДШВ ВСУ.

Их работа, говорит командир артиллерийского расчета 71-й Егерской бригады украинских десантно-штурмовых войск, теперь фактически, круглосуточная.

Россияне пытаются штурмовать участок фронта южнее национального шоссе Н15 Донецк-Курахово-Запорожье. Протяженность передовой в районе между реками Ворона и Мокрые Ялы, или проще говоря на отрезке от Новоселки до Федоровки со всеми изгибами, не превышает три десятка километров. Зато линию обороны украинских защитников здесь атакуют главные силы сразу двух вражеских общевойсковых армий: 5 и 36. Командир артдивизиона 71 Егерской признается: с тех пор как бригада зашла в сектор — видели немало.

«У нас, здесь, на данном направлении было уже все! То есть, они пытались и на мотоциклах, и пытались колонной проехать, там более 20-ти единиц техники. Остановили их», — говорит «Сварох», командир артиллерийского дивизиона 71-й ОЕБр ДШВ ВСУ.

Донетчина / © ТСН

Вражеская авиация с артиллерией в секторе почти не замолкают, рассказывает «Один», командир артбатареи 71-й Егерской. И большая часть бомб со снарядами летит здесь по переднему краю.

Московитских дронов в небе на Великомихайловском направлении действительно очень много признают артиллеристы 71-й. Молодая «зеленка», конечно, помогает скрыть гаубицу. Но и беспилотники противника охотятся за нашими артиллеристами очень придирчиво. Но когда надо остановить попытку вражеского прорыва, или же поддержать огнем побратимов-пехотинцев, расчет этой Д-30 скорее и без раздумий, наводит свою пушку на цель.

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