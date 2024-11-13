Россияне готовятся к битве за еще один важный украинский город: воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации

Россияне готовят еще одну битву за Торецк. Стягивают силы и подтягивают новые подразделения. Такие данные озвучивают в Cилах обороны. Город на половину под контролем ВСУ. Но штурмы кварталов Торецка не прекращаются ни на день.

Об этом говорится в материале специальной корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Украинские артиллеристы бьют по вражеской пехоте, пытающейся атаковать Торецк. Снаряды есть, говорят военные. По крайней мере, для этой пушки, которая прикрывает немалый участок фронта.

"Везут много, потому что у нас большое направление и даже для нашей пушки, у нее большой сектор. Она далеко достает", – говорит военный Вадим Артемчук.

ВСУ готовятся к битве за Торецк

Воюют украинские защитники трофейной российской пушкой МСТА. Говорят, когда бригада была на Покровском направлении, работало почти по 150 снарядов в день. А это очень много для такого оружия. Здесь не так интенсивно, но готовятся к обороне Торецка. Россияне уже стягивают силы для еще одной битвы за город, говорят армейцы. Летом штурмы окупантов наши подразделения, в том числе и сотая бригада отбили. До сих пор Торецк, хоть и не полностью, но под контролем Сил обороны.

МСТА

Торецк для россиян – один из ключевых для продвижения в сторону целой группы наших городов: Константиновка-Дружковка-Краматорск. Чтобы удержать его, здесь готовятся усиленно. Успеть укомплектоваться людьми и техникой. Это главное для обороны, говорят армейцы. Что эта американская машина пехоты "Брэдли" солдаты видят вживую до сих пор не верят. Именно благодаря такой броне можно безопаснее завезти людей на позиции, когда над головой роятся множество FPV-дронов. "Брэдли" пробивает даже броню российских танков.

"Бредли" на фронте

Пока линия фронта под Торецком не двигается ни в одну сторону. Это означает, что интенсивность боев здесь ниже соседних участков, но все равно они ежедневно. И артиллеристы снова заряжают свою пушку. Ибо их задача – прикрыть от штурмов россиян такую ценную пехоту в наших окопах.

Россияне готовят еще одну битву за Торецк! Штурмы не прекращаются!

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