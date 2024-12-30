Россияне готовятся к массированному удару: украинцев предупредили о новой угрозе

Существует большая вероятность, что на Новый год и в ближайшие дни армия Российской Федерации может попытаться наносить ракетные удары по Украине.

Украинцев предупредили о высокой вероятности новой массированной атаки в ближайшее время. В СНБО сделали тревожный прогноз по запасам дронов и ракет РФ

Что об этом свидетельствует – в эксклюзиве "ТСН.ua".

Об этом, в частности, написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что враг не хочет завершения войны и делает все, чтобы она продолжалась.

"Они накапливают дроны, потому что у них произошло определенное логистическое провисание вследствие удачных ударов по местам производства и хранения комплектующих к "Шахедам", отсюда и снижение количества в воздухе. У россиян накоплено много ракет разных типов, в том числе Х-101 и Калибр, а также баллистика для нанесения ударов", – говорит Коваленко.

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Похожее заявление сделал и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Мы — Украина". Он предупредил, что существует большая вероятность, что на Новый год и в ближайшие дни армия Российской Федерации может попытаться наносить ракетные удары по Украине. Тимочко подчеркнул, что оккупанты любят символизм. В частности, об этом свидетельствуют ракетные обстрелы на Рождество, 25 декабря.

"Враг будет рассчитывать, что по праздникам наши системы ПВО расслаблены, морально теряют бдительность, потому что по расчету россиян, общаются с семьями, праздничные мероприятия. Но это формальная теория россиян – на самом деле бдительность есть и будет… Праздники к сожалению, для нас будут опасными".

Также Тимочко вспомнил заявление украинской разведки о том, что россияне накопили около полутора тысяч ракет. По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, после того, как россияне устроили ракетный обстрел Украины на Рождество, у них еще есть запасов на две масштабные атаки. Плюс ко всему враг продолжает накапливать и у него есть помощь от КНДР.

"Я думаю, что они готовятся одну (масштабную атаку – ред.) осуществить ближе к Новому году. Или даже в новогоднюю ночь. И вторая будет через 7-10 дней после Нового года".

Мусиенко в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что враг будет применять максимум. Затем россияне могут взять паузу и уже возобновить удары в конце января – начале февраля. Он также назвал характерные признаки, указывающие на подготовку врага к возможным массированным обстрелам.

"Во-первых, разведывательная информация. Второе — это признаки с авиацией. То есть борта перемещаются по линии в "Энгельс" или наоборот. Можно заметить после того, как прибывают борта, подвозящие ракеты".

В свою очередь военный эксперт Владислав Селезнев также не исключает возможность масштабной атаки врага, поскольку РФ уже и раньше прибегала к атакам "Шахедами" и ракетами во время новогодних праздников.

"Безусловно, должны быть начеку… Но я не думаю, что стоит привязываться в контексте оценки действий вражеской армии к каким-то датам. Они действуют абсолютно рационально. Имеют разведанные цели на территории Украины – используют имеющиеся ресурсы. То, что у них ресурсы есть – это очевидно".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " РАШИСТЫ ГОТОВИТСЯ К УДАРАМ: УКРАИНЦЕВ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ЗАПАСАХ РАКЕТ И ДРОНОВ В РФ ".