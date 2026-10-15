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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Россияне готовятся к новому прорыву: бойцы ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте

Репортаж ТСН с Покровского направления: как бойцы 25-й Сичеславской бригады ДШВ с помощью аэроразведки FlyEye и FPV-дронов сдерживают наступление РФ на Доброполье.

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Фото автора: Юлия Кириенко Юлия Кириенко
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Война в Украине

Война в Украине / © ТСН.ua

Покровское направление остается самым горячим на линии фронта. Российские десантники, противостоящие нашим войскам, не прекращают попыток окружить Доброполье и готовятся к очередному прорыву — сообщают в Силах обороны.

Наши воины стараются заранее обнаружить врага и встретить его огнем. Как это происходит — видела специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

Что происходит на фронте

«Разведка играет важную роль на Покровском направлении. Сейчас мы покажем, как работают пилоты, чтобы заранее обнаружить вражеских солдат и не дать им добраться до позиций», — сообщает с места событий Юлия Кириенко.

Среди пожелтевших листьев, которые ещё не успели опасть, пилоты аэроразведки раскладывают парашют. Хотя для бойцов единственной в Силах обороны воздушно-десантной бригады это привычное дело (ведь у каждого из них за плечами по несколько прыжков с парашютом), на этот раз купол предназначен для дрона.

Военнослужащий аэроразведки: «Это после полёта, чтобы купол открылся и контейнер нормально приземлился».

Этот парашют используется для беспилотника-разведчика польского производства FlyEye.

Дрон летает на глубину 50 км. И этого достаточно солдатам, чтобы вовремя заметить врага. И не только пехоту, но и — что самое главное — обнаружить среди «зеленки» артиллерийские орудия. Поиск российской артиллерии — едва ли не главная задача этих разведчиков в последние дни. На их счету уже десятки обнаруженных целей. Например, российская пушка, по которой разведчики скорректировали выстрел HIMARS.

Как уничтожают россиян, идущих в штурм

Десантники проверяют аппарат перед запуском и приступают к разведывательной миссии. Примерно через полчаса полёта аппарат пересекает линию боевого столкновения и показывает, как выглядят окрестности Покровска.

Военнослужащий аэроразведки: «Сейчас видим Покровск на экране. Здесь мы обнаруживали вражескую артиллерию».

Но вместо пушки разведчики замечают троих россиян, идущих по лесу на украинской территории.

Вот для этого и нужны разведывательные дроны на фронте: чтобы заблаговременно обнаружить врага и предупредить о его передвижении тех, кто может его уничтожить. К работе подключаются пилоты FPV. На камере нашего дрона видно, как работают коллеги уже на ударных аппаратах.

Военнослужащий аэроразведки: «Готовятся к концерту Кобзона… Мы видим, что сейчас там работает FPV».

Несколько выстрелов из ударных дронов — и врага больше нет. За сутки сичеславские десантники уничтожают несколько десятков российских оккупантов. Но их командиры всё равно посылают новых. На Покровском направлении по-прежнему самый горячий участок фронта, ведь за день фиксируется около десятка вражеских штурмов, а сил у врага здесь больше.

Командир парашютно-десантного батальона 25-й Сичеславской бригады ДШВ Евгений «MAJOR»: «Я думаю, можно смело сказать: один к восьми или десяти. Потому что их слишком много. Если сравнить его активность месяц назад и сейчас, то его силы постоянно усиливаются. Он проводит ротацию, заменяет свои подразделения».

Оккупанты готовятся к наступлению

Напротив 25-й позиции сосредоточились российские десантники, сообщает командир батальона. Они готовятся к активизации своего наступления на Доброполье.

Командир парашютно-десантного батальона 25-й Сичеславской бригады ДШВ Евгений «MAJOR»: «Десантники против десантников. Поскольку мы не любим этих десантников из соседнего направления, знаем их слабые места и стараемся использовать это в своих интересах. Усиливают и усиливают для того, чтобы выйти на южные окраины Доброполья с последующим охватом через соседей слева и справа по направлению».

И чтобы это усиление сил противника не переросло в более масштабное наступление, работают пилоты-разведчики. Они за десятки километров от линии фронта фиксируют цель — российских солдат или их технику, чтобы вовремя встретить их огнем.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Утренний ПРИЛЕТ в столицу! Есть ПОСТРАДАВШИЕ! Ввоз импортных лекарств в Украину! | ТСН День, 15 октября

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