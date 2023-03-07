"Россияне готовятся к обороне": военный рассказал о переламе, который произошел на фронте

Оккупанты уже работают над обороной, говорит экс-советник главы МВД.

Российские оккупанты хотят попытаться выровнять границы Донецкой области и, скорее всего, враг готовится к обороне.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военнослужащий, бывший советник руководителя офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусов.

Андрусов убежден, что враг уже переходит к оборонительной войне, поскольку видят бесперспективность своих наступлений.

"Он (враг. — Ред.) хочет попытаться выровнять границы Донецкой области. Я склонен считать, что россияне готовятся к обороне. Я считаю, что этот излом уже произошел. Они уже видят бессодержательность и бесперспективность своих масштабных наступательных кампаний", — высказался экс-советник главы МВД.

Военнослужащий объяснил, что оккупанты пытаются взять Бахмут, чтобы по крайней мере таким способом оправдать огромные потери. Если им не удастся, то это нанесет врагу дополнительный морально-психологический ущерб.

"Но в целом я убежден, что они уже работают над обороной. И на этой неделе уже было важное решение — они определили "столицей" оккупированной Запорожской области Мелитополь. А это значит, что фактически они публично уже отказываются от намерений захватить Запорожье", — добавил Андрусов.

Напомним, швейцарский военный эксперт Маркус Кеупп уверен, что Москва проигрывает войну, начатую диктатором РФ Владимиром Путиным. Его анализ свидетельствует о том, что "в октябре этого года Украина победит Россию".

В свою очередь, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман предположил, выведет ли Путин свои войска из Украины.

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