Россияне ходили на украинскую позицию за водой: воин ВСУ шокировал ситуацией на передовой

Дмитрий Ященко, солдат 2-го батальона 25-й воздушно-десантной бригады пробыл на позициях в Покровске 90 дней Несколько недель он один-на-один был с врагом.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту ТСН Юлии Кириенко.

Военный рассказал, что его первый выход был на Покровск. Дорога на позиции была очень сложной из-за постоянных обстрелов.

Дмитрий Ященко шел на позиции вместе с еще двумя собратьями. Украинские позиции были в полуразвалившемся доме. Там во дворе был колодец, куда оккупанты ходили за водой.

«Мы зашли туда и утром смотрим, что россияне пришли за водой с автоматом в гражданской одежде. Мы передаем командованию, а они говорят, что это россияне. Ну и начинали бой с ними. Мы знали, что нам придется штурмовать, но насколько это будет трудно и какими силами это будет даваться нам, мы еще тогда не понимали», — рассказал военный.

Дмитрий Ященко рассказал, что после этого украинские военные вынуждены были вступить в бой с оккупантами.

«Предупредил командование. Командование начало их туда, так сказать, выгонять „эфпивихами“. Когда они перемещались, я открыл огонь по ним. Сначала ликвидировал одного, потом другого. Они нас увидели и тоже начали открывать огонь. Потом все, они двухсотые. Это было ощущение нездоровое», — говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео