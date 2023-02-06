Россияне хотят дойти до Лимана, покинут ли ВСУ Бахмут при этом условии: ответ эксперта

Российские оккупанты хотят дойти до Лимана. Покинут ли украинские военные Бахмут, и если да, то при каком условииБ об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Если мы говорим о силах и средствах, то Кременная сегодня находится в самом неудобном положении относительно совершения каких-то наступательных действий в направлении, например, Лимана. Потому что Вооруженные силы Украины последний месяц возле Кременной увеличивали свой плацдарм. И сейчас, чтобы его отвоевать, нужно использовать достаточно мощный ресурс. Есть ли он у россиян, это трудно сказать, точнее – они накапливали его, но имеют ли они его в достаточном количестве. Они имеют в Кременной примерно до 9 тысяч личного состава. Это, на мой взгляд, недостаточно для того, чтобы себе проложить путь в Лиман. Это, возможно, будет достаточным, для того чтобы имитировать наступательные действия, продвинуться, занять какую-то позицию, но не более того. Занять какие-то локальные территории, одержать какие-то локальные победы", — объснил эксперт.

Если говорить о более масштабном наступлении, то, по мнению Коваленко, накопление сил и средств на Донецком плацдарме происходит. И действительно, есть угроза того, что на Донецком плацдарме могут появиться предпосылки для наступления на трех направлениях:

Бахмут;

Авдеевка;

Угледар.

"Если мы говорим о ситуации на сегодняшний день, то я не исключаю, что это риски именно в секторе Бахмута, потому что там сконцентрировано очень большое количество десантной компоненты. Ее недостаточно для того, чтобы полноценно атаковать Бахмут. Но, как я вижу, они пытаются сейчас не столько атаковать Бахмут, именно зайти в Бахмут и начать городские бои. Поскольку российские подразделения, скажем так, в формате городского боя — никакие. Вот как можем охарактеризовать именно россиян. Но если будут перерезаны основные логистические артерии, а именно сейчас они пытаются это сделать – перерезать трассу обеспечения Бахмута, то это может представлять угрозу. Итак, до того, как будут перерезаны основные артерии, может произойти вывод из Бахмута Вооруженных сил Украины.С другой стороны, пока эти артерии не перерезаны. Поэтому Бахмут продолжает держать оборону", – резюмировал Александр Коваленко.

ТСН.ua собрал ключевые официальные заявления и мнения экспертов по поводу сроков и сценариев возможного российского наступления.