Россияне хотят окружить Бахмут: Жданов назвал месяц, когда наступит пик тяжелых боев за Донбасс

Пик в наступательной операции на Донбассе может произойти в марте, когда РФ перебросит основные силы и подтянет технику и вооружение.

Такое мнение высказали военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

"Я бы уже считал, что Российская Федерация начала наступление вот так постепенно. Это повторяется то же самое, что было в апреле прошлого года, когда мы ожидали начала эпической битвы за Донбасс. Вот ее второй этап начинается сейчас. Они (войска РФ – Ред.) уже начали наступательную операцию, они пытаются максимально давить, постоянно пытаются нарастить усилия в наступлении и будут дальше наращивать. Просто по прогнозам, пик этих усилий в наступлении может произойти в марте, не раньше, когда они перебросят и подтянут основные силы и особенно подтянут технику и вооружение", – сказал он.

Также Жданов рассказал о количестве военных, которые власти РФ могут использовать в марте.

"Плюс в марте, я так понимаю, Путин сможет апеллировать 120 тысячами личного состава – это те, кто должен был освободится весной, но вряд ли их отпустят домой. И есть еще 120 тысяч – это личный состав, который был призван осенью. Они уже 4-5 месяцев в частях и это считается подготовленные военнослужащие. Вот их будут заставлять подписывать контракт и будут гнать сюда для наращивания усилий. Вот такая волна может быть. Ну и дополнительно то, что будут давать военкоматы — это будет просто на пополнение потерь, или заполнение каких-либо тыловых частей. Вот так это может выглядеть", — сказал эксперт.

Жданов отметил, что сейчас на Донбассе российские войска действуют по своей привычной тактике, пытаясь захватывать небольшие участки территории, чтобы продвигаться вперед.

"Что они делают сейчас и как можно объяснить такие их действия. Так они по-другому не умеют. Они приступили к своей тактике, которую применяют с первого дня. Они пытаются делать окружение, так называемые клещи, только в маленьких масштабах, и таким образом "откусывают" по кусочку территории, пытаясь продвигаться вперед. По-другому у них не получается и по-другому они не умеют", – объяснил он.

По словам Жданова, сейчас возникает угроза окружения украинских войск в Бахмуте.

"Если они (россияне – Ред.) будут иметь успех в своем прорыве, там немного южнее Бахмута, то мы будем вынуждены отходить, чтобы не попасть в окружение. И здесь нет разницы, куда дальше они выйдут, они будут снова искать слабое место в нашей обороне, прорывать ее и пытаться снова окружить какой-то небольшой участок. И так по-немногу, такими полуокружениями они будут заставлять нас отходить. Это такая тактика действия Российской Федерации", — отметил эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что реванш России на Донбассе не останавливался . И он усиливается там постоянно, ежедневно.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, Россия готовится к серьезной эскалации войны, которая может наступить через две-три недели. РФ может попытаться устроить атаку с севера, юга и востока.

В то же время в ГУР Минобороны Украины предупредили, что следующие два месяца станут очень активным периодом на фронте. В феврале и марте ожидаются очень активные боевые действия.

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