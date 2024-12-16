Россияне хотят продвинуться в сторону Харькова: военные рассказали, что происходит в важном селе

Россияне пытаются перенести линию фронта как можно ближе к Харькову. В небе там круглосуточно кружат целые стаи разведывательных и ударных дронов.

Даже при таких безумно тяжелых обстоятельствах воины "Хартии", 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, находят щели во вражеской обороне и контратакуют.

На ваших экранах QR-код со ссылкой на сбор для 13-й бригады НГУ. Спецподразделению бригадной разведки очень нужен лафет для перевозки поврежденной в боях техники.

QR-код со ссылкой на сбор для 13-й бригады НГУ.

С мая 2024 года в Харьковской области не бывает тихо из-за постоянных штурмов российских оккупантов. Вблизи села Липцы реактивные ракеты торчат прямо в асфальте, вокруг — разбитые автомобили. Кусочки одежды и вещей, висят прямо на деревьях. Заборы с крышами изрезаны тысячами пуль и обломков. Полностью разбиты сотни местных жилых, общественных и промышленных сооружений. Через полгода непрерывных вражеских обстрелов, Липцы перестали существовать.

"Каждый день же обстреливают! Ну, тяжело подсчитать, но здесь и сотни, наверное, КАБов упало!", — говорит "Коуч", командир роты 13 БрОП НГУ "Хартия".

Украинским защитникам удалось отбросить оккупантов от села, линия боевого столкновения теперь проходит в лесу и между полями. Выбить окупантов из окрестностей Липцев и отбросить дальше, на север не было легкой прогулкой, признаются воины "Хартии". Каждый мэтр украинской Харьковщины у врага приходилось отбивать в жестоких боях.

В Харьковской области продолжаются бои с оккупантами

Атаковать оккупантов при первой возможности, "хартийцы" не прекращают и теперь. Буквально накануне пехотинцы "Хартии" воспользовались плохой погодой и при огневой поддержке собратьев-минометчиков захватили сразу несколько враждебных позиций севернее Липцев.

"Пользуясь погодными условиями, заходили на позиции врага. Пользуясь тем, что враг не может там закрепиться, мы заходили туда, занимали их позиции. Разбитые позиции. И тем самым заняли там почти всю их переднюю линию! Это была, как говорится, хорошая операция! Удачная! Без жертв!", — говорит "Коуч".

Однако россияне также и контратакуют.

"Вообще здесь такого понимания, как тихий час – нет. Постоянно что-то работает! Если не артиллерия – то дроны! А то и все и вместе", — говорит "Коуч".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО ТСН 1+1 НОВОСТИ ЗА 16 ДЕКАБРЯ

Читайте также: