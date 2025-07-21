Россияне хотят прорвать фронт на Запорожье: военные ВСУ откровенно рассказали о штурмах оккупантов

Война в Украине / © ТСН

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Военные видят все, что происходит на линии боевого соприкосновения и внимательно следят за путями сообщения и тылом врага. Именно их работа — предупреждать об опасности. Их «рабочая лошадка» — беспилотный «Гермес» с вертикальным взлетом и крыльями для горизонтального длительного полета.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

QR-код — это сбор на дроны для батальона беспилотных систем 128 ОГШБр.

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QR-код для сбора / © ТСН

«Гермес» — легкий, круглосуточный, воздушной беспилотный разведчик 128 горно-штурмовой бригады. Чтобы увидеть, экипаж Закарпатских воздушных разведчиков за работой, к ним еще надо добраться, поскольку на Запорожском направлении продолжаются активные боевые действия.

Вражеские ударные дроны, не скрывает «Турист», здесь залетают очень далеко в тыл. И охотятся без разбора на все, что только попадает в прицел.

«До 20 километров в тылу, у нас были поражения, у нас погибли ребята… Просто по машине влупили», — говорит «Турист».

Именно поэтому с недавних пор, говорит командир взвода разведки и корректировки батальона беспилотных систем 128, вместо автомата у него на каждом выезде с собой — полуавтоматический дробовик.

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Рашиских беспилотников, ближе к линии соприкосновения, тоже хватает, признают аэроразведчики 128-й. И летят в сторону тайников украинских пилотов не только дроны, но и артиллерия и КАБы.

«Я знаю даже „Искандер“ прилетал по пилотам», — говорит «Каспер», пилот разведывательного БПЛА БПС 128 ОГШБр.

По тылам на Запорожье преимущественно в темное время суток, вражеские «СУ-шки» запускают 500-килограммовые бомбы. Передовые позиции украинских защитников московиты бомбардируют, преимущественно 250-тонными КАБами.

«Сейчас еще добавилась проблема для разведчиков, это их сбиватели», — говорит военный.

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Это опасность — непосредственно для украинских разведывательных бортов, кружащих над вражескими позициями. В прошлое дежурство, говорит «Лакоста», борт получилось спасти.

«Сообщили, что за нами летит FPVха. Начали добавлять скорости и делать виражи своим крылом, скажем так. И опытный пилот, скажем так, привел его домой», — говорит он.



Того опытного пилота собратья зовут «Каспером». И за его плечами, уже не одна тысяча боевых разведывательных часов в воздухе, над вражескими позициями.

«Мы больше работаем для корректировки наших ударных БПЛА, типа FPV, ударные крылья. Или свободная разведка. Если что-то интересное увидим, мы передаем на наших дежурных, они направляют ударное средство», — говорит «Шумахер».

На их счету не один десяток, обнаруженных рашиских пехотинцев, немало вражеской бронетехники и артиллерии.

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«Сейчас очень хорошо авиация наша работает GBUшками, именно по пушкам. Не так давно — „Пион“ приезжал, он выстрелил два раза и был уничтожен», — говорит «Каспер».

В последнее время они летают втроем: «Каспер» с «Шумахером» готовят «Лакосту» для самостоятельной работы.

Не в последнюю очередь и благодаря их присутствию в небе, 128-я горно-штурмовая, уже три года разрушает планы московитов прорвать фронт на Запорожье.

«Механизированный штурм был, где-то месяца полтора назад. Большая колонна, самая большая там за два года, которая была. Но она была уничтожена, заранее обнаружена. Сейчас, в основном, это малыми группами, пехотные штурмы», — говорится в сюжете ТСН.

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На отрезке от Нестерянки до Степного, говорят закарпатские разведчики, интенсивность атак противника с середины июля, немного уменьшилась. Зато на западном фланге, у берега Каховского водохранилища, рашисты бросили на штурмы «свежих» спецназовцев.

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